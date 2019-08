Willem II doet na succes met Palacios andermaal zaken in Zuid-Amerika

Willem II en SD Aucas hebben een overeenkomst bereikt over Jhonny Quiñónez, zo maken de Tilburgers via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige middenvelder arriveert komende dagen in Nederland om de laatste formaliteiten af te ronden en de medische keuring te doorlopen. Indien dit geen problemen oplevert, wordt Quiñónez op huurbasis overgenomen door Willem II.

Vorig seizoen hadden de Tilburgers met Diego Palacios ook al een Ecuadoraan in dienst. De twintigjarige vleugelverdediger werd eveneens gehuurd van SD Aucas en speelde zich bij Willem II bij verschillende clubs in de kijker. Uiteindelijk vervolgt Palacios zijn carrière in de Verenigde Staten bij Los Angeles FC. De succesvolle huur van Palacios heeft Willem II doen besluiten om andermaal zaken te doen met SD Aucas.

De jeugdinternational van Ecuador speelde sinds 2016 voor SD Aucas en kwam eerder uit voor CS Norte América en Deportivo Azogues. “In Jhonny hebben wij de versterking voor ons middenveld gevonden waarnaar wij op zoek waren. We kijken ernaar uit om hem binnenkort te verwelkomen”, laat technisch directeur Joris Mathijsen op de website van Willem II weten. De laatste formaliteiten en de medische keuring mogen ook nog na de transferdeadline afgerond worden, daar beide clubs een akkoord hebben.