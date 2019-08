Kicker: Vertonghen krijgt ontsnappingsroute aangeboden vanuit Duitsland

Jan Vertonghen is op de radar van Bayer Leverkusen verschenen, zo weet Kicker donderdag te melden. Trainer Peter Bosz is naar verluidt op zoek naar een linksbenige centrale verdediger en denkt daarbij aan Vertonghen, die zijn basisplaats bij Tottenham Hotspur voorlopig lijkt te zijn kwijtgeraakt. Leverkusen heeft tot 2 september de tijd om zaken te doen, omdat op die dag de transfermarkt sluit.

“We hebben vier centrale verdedigers en alle vier zijn ze rechtsbenig”, liet Bosz onlangs optekenen door het Duitse voetbaltijdschrift, waarmee de oefenmeester van die Werkself wilde aangeven dat er behoefte was aan een linksbenige voorstopper. Volgens Bild is er door Leverkusen ook gedacht aan Liverpool-verdediger Dejan Lovren, maar Vertonghen lijkt bovenaan het lijstje van Bosz te staan.

Vertonghen, wiens contract volgend jaar afloopt, heeft nog steeds zijn handtekening niet gezet onder een nieuwe verbintenis bij the Spurs, tot onvrede van de clubleiding. In de Engelse media is al gesuggereerd dat de verdediger daarom nog niet in actie is gekomen in het nieuwe Premier League-seizoen, maar volgens manager Mauricio Pochettino heeft het gebrek aan speeltijd meer te maken met de fitheid van Vertonghen.

De 32-jarige Vertonghen ruilde Ajax in 2012 in voor Tottenham en was de afgelopen zeven seizoenen een vaste waarde in de defensie van de Londense club. Afgelopen seizoen werd de finale van de Champions League gehaald, al was Liverpool in de eindstrijd met 0-2 te sterk. De routinier staat op 285 wedstrijden in het shirt van Tottenham.