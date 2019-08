Real hoort vurige vertrekwens en schakelt snel

Liverpool heeft de aanbieding van AS Roma inzake Dejan Lovren geweigerd. De Italiaanse club, die nu in zee lijkt te gaan met Chris Smalling, wilde de Kroatische verdediger huren met een optie tot koop, maar de Engelsen gingen niet akkoord. (La Gazzetta dello Sport)

(AS)

Real ziet in Alphonse Aréola een goede opvolger van de Costa Ricaan. De club onderhandelt momenteel met PSG om een overstap van de Franse keeper te realiseren. (AS)

(The Scottish Sun)

Celtic gaat binnenkort nog aankloppen bij Leicester City. De Schotse grootmacht heeft het voorzien op aanvaller Fousseni Diabaté, die nog tot medio 2022 vastligt bij de Premier League-club. (The Scottish Sun)