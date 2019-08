‘Ik begrijp dat hij soms grijze haren krijgt van Ziyech, maar ik hou ervan’

Maandag 2 september vindt het Voetballer van het Jaar Gala plaats. Op het evenement wordt bekendgemaakt wie de Gouden Schoen in ontvangst mag nemen, een prijs die Michael Mols in 1999 won. De oud-aanvaller was altijd benieuwd of hij na de wedstrijden van de rapporteurs in de kranten hoge cijfers kreeg.

"Natuurlijk hield het mij bezig. Voetballers zullen altijd zeggen dat ze er niet mee bezig zijn, ik deed dat ook trouwens. Maar geloof me: dat is onzin", zegt Mols in gesprek met De Telegraaf. "Ik hield de stand wel degelijk in de gaten, vooral aan het eind. Dacht ik na over welk cijfer er de volgende dag in de krant zou staan", aldus de oud-international, die nu zelf rapporteur is.

Mols beaamt dat hij streng doch rechtvaardig oordeelt over trainers en spelers. "Ik ben heel kritisch, mijn hoogste cijfer is geloof ik een 8,5 geweest. Maar ik ben nooit negatief, strooi niet met drieën", aldus de voormalig prof. Mols kan van veel voetballers op de Nederlandse velden genieten, maar geeft aan dat vooral Hakim Ziyech zijn hart sneller laat kloppen.

"Ik ben een ongelooflijke liefhebber van Hakim Ziyech", zegt Mols over de 26-jarige aanvallende middenvelder van Ajax. "Ik begrijp dat een trainer soms grijze haren van hem krijgt, maar ik hou er van als spelers risico in hun spel leggen, zeker in het geval van Ziyech. Voor hem ga ik naar het stadion, ik ben blij dat hij nog in Nederland voetbalt."