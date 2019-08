Vermoedelijke opstellingen AZ, Feyenoord en PSV in Europa League

AZ, Feyenoord en PSV kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Na een 1-1 gelijkspel voor eigen publiek tegen Royal Antwerp wordt het spannend voor de ploeg van trainer Arne Slot, terwijl de clubs uit Rotterdam en Eindhoven zich naar een betere uitgangspositie hebben gespeeld. Feyenoord verdedigt een 3-0 voorsprong tegen Hapoel Beer Sheva, terwijl PSV vorige week met dezelfde cijfers won van Apollon Limassol. Met name voor Mark van Bommel wordt het puzzelen om tot een opstelling te komen.

Apollon Limassol - PSV (19.00 uur)

Van Bommel mist om uiteenlopende redenen liefst tien spelers. Onder meer aankoop Ritus Doan en sterkhouder Steven Bergwijn, Ibrahim Afellay, Michal Sadílek, Sam Lammers en Gastón Pereiro zijn er niet bij. Jorrit Hendrix miste woensdag de training en de kans is klein dat hij donderdagavond in actie komt. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Kostas Mitroglou vanuit de basis start.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Gutiérrez; Malen, Mitroglou, Gakpo.

Hapoel Beer Sheva - Feyenoord (19.30 uur)

Net als in de heenwedstrijd in De Kuip kiest trainer Jaap Stam naar verwachting voor Luciano Narsingh in de punt van de aanval. Hij wordt op de vleugels bijgestaan door Sam Larsson en Steven Bergwijn. Het AD verwacht dat de coach kiest voor een middenveld bestaande uit Leroy Fer, Orkun Kökcü en Renato Tapia, terwijl achterin Eric Botteghin en Edgar Ié het centrum vormen. Yassin Ayoub en Jan-Arie van der Heijden zijn er niet bij in Israël. Het tweetal zou bezig zijn met een transfer.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ie, Haps; Fer, Kokcü, Tapia; Berghuis, Narsingh en Larsson

Royal Antwerp - AZ (19.30 uur)

In tegenstelling tot Van Bommel en Stam hoeft Arne Slot niet te puzzelen. Hij beschikt over een zo goed als fitte selectie en kan kiezen voor de vertrouwde namen. Aankoop Zakaria Aboukhlal is met de selectie meegereisd naar Brussel, maar zal niet tot de wedstrijdselectie behoren. De overbodige Fred Friday is achtergebleven in Alkmaar. Dani de Wit wordt naar verwachting op korte termijn gepresenteerd en voor hem komt het duel in de play-offs van de Europa League nog te vroeg.

Vermoedelijke opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midstjö, Koopmeiners, Ouwejan; Stengs, Boadu, Idrissi