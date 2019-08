RMC: PSG stelt Barça na ‘twee intensieve dagen’ voor simpele keuze

Na twee dagen van 'intensieve onderhandelingen' heeft Paris Saint-Germain het bod van Barcelona op Neymar afgeslagen, zo meldt RMC Sport in de nacht van woensdag op donderdag. Het door Barcelona geboden bedrag is nog altijd ver verwijderd van de eisen van PSG, zo klinkt het. Voor de kampioen van LaLiga rest in de laatste dagen van de transfermarkt een simpel besluit: aan de vraagprijs van PSG voldoen of zich gewonnen geven.

Het is onduidelijk wat voor bod Barelona precies heeft uitgebracht. RMC doet daar geen uitlatingen over, maar Mundo Deportivo maakt melding van een basisbedrag van 130 miljoen euro en de betrokkenheid van liefst drie spelers. Barcelona wilde Ivan Rakitic en Jean-Clair Todibo permanent naar Parijs sturen en was bereid om Ousmane Dembélé een jaar te verhuren aan PSG, zo klinkt het. Volgens RMC heeft PSG wel degelijk interesse in Dembélé, maar ziet de buitenspeler zelf een overstap naar Frankrijk niet zitten.

“Ousmane blijft honderd procent zeker bij Barcelona. Hij zal de club onder geen beding verlaten”, verzekerde zaakwaarnemer Moussa Sissoko woensdag in gesprek met Téléfoot. “Ousmane wil slagen bij Barcelona en dat gaat ook zeker gebeuren.” Over Dembélé, met een contract tot medio 2022, wordt bij de kampioen van Spanje regelmatig getwijfeld, voornamelijk vanwege het aanhoudende blessureleed van de buitenspeler. Zelf ziet hij zijn toekomst echter voor zich in het Camp Nou, zo lijkt het.

De afwijzing door PSG van het bod is een groot gelag voor Barcelona. Een topdelegatie van de club, inclusief bestuursvoorzitter Òscar Grau, bestuurder Javier Bordas en technisch directeur Éric Abidal, sprak dinsdagmiddag met PSG over een terugkeer van Neymar. Bordas werd dinsdagavond bij zijn terugkeer op het vliegveld in Barcelona aan de tand gevoeld door de toegestroomde media. "We zijn dichterbij een akkoord", wilde de sportbestuurder toen kwijt. "Er is nog geen akkoord, maar we zijn aan het onderhandelen."