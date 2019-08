De Telegraaf: ‘Superafscheid’ bij Ajax bezegeld met deal van twee miljoen

Dani de Wit vervolgt zijn loopbaan bij AZ. Enkele uren nadat AZ Fanpage melding maakte van de interesse uit Alkmaar in de middenvelder van Ajax, spreekt De Telegraaf van een akkoord tussen beide clubs. De Wit verkast voor een bedrag van ongeveer twee miljoen euro en zal een meerjarig contract ondertekenen.

Op de dag van de wedstrijd tussen Ajax en APOEL Nicosia (2-0) sloten beide clubs de overeenkomst. Het was dan ook geen toeval dat De Wit nog vier minuten mocht opdraven als vervanger van Hakim Ziyech. Erik ten Hag gunde de jeugdexponent een 'super-afscheid', aldus De Telegraaf. "De trainer van Ajax liet de middenvelder tegen APOEL Nicosia (2-0) vlak voor tijd invallen als vervanger van Hakim Ziyech en kon zich zodoende nog één keer aan de fans tonen."

De Wit, wiens contract in Amsterdam nog twee jaar doorliep, debuteerde in februari 2018 in het eerste elftal van Ajax. Zijn totaal staat sindsdien op vier optredens in de Eredivisie en telkens ging het om een invalbeurt. In dienst van Jong Ajax kwam hij veel vaker in actie: in totaal 56 keer sinds februari 2017. Vrijdag deed hij nog negentig minuten mee tegen FC Dordrecht (2-5 zege) en gaf hij een assist.

Bij Ajax ging hij gebukt onder de concurrentie op het middenveld. Zijn korte optreden tegen APOEL was zijn tweede duel in Ajax 1 van dit seizoen; eerder deze maand speelde De Wit twee minuten tegen PAOK Saloniki (3-2). Hij behoorde in elke wedstrijd tot de selectie, behalve in het uitduel met PAOK (2-2). Een basisplaats was desondanks ver weg en zodoende besloot hij om eieren voor zijn geld te kiezen.