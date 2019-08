‘AZ wil opvolger van Guus Til op de valreep weghalen bij Ajax’

Dani de Wit moet bij AZ de opvolger worden van Guus Til, zo meldt AZ Fanpage woensdagavond. De middenvelder van Ajax, die in Amsterdam niet in aanmerking komt voor veel speeltijd, staat 'hoog op het lijstje' bij de provinciegenoot. Er wordt niet bij vermeld of AZ inzet op een verhuurperiode of een definitieve transfer.

De Wit gaat bij Ajax gebukt onder de concurrentie op het middenveld. Woensdagavond kwam hij vier minuten in actie tegen APOEL Nicosia (2-0 zege); eerder deze maand speelde De Wit twee minuten tegen PAOK Saloniki (3-2). Hij behoorde in elke wedstrijd tot de selectie, behalve in het uitduel met PAOK (2-2). Een basisplaats is desondanks ver weg voor de jeugdexponent.

De Wit, wiens contract nog twee jaar doorloopt, debuteerde in februari 2018 in het eerste elftal. Zijn totaal staat sindsdien op vier optredens in de Eredivisie en telkens ging het om een invalbeurt. In dienst van Jong Ajax kwam hij veel vaker in actie: in totaal 56 keer sinds februari 2017. Vrijdag deed hij nog negentig minuten mee tegen FC Dordrecht (2-5 zege) en gaf hij een assist.

Eerder deze maand viel de naam van De Wit al in de studio van FOX Sports, toen werd gesproken over een opvolger van de naar Spartak Moskou vertrokken aanvoerder Til. Presentator Milan van Dongen vroeg zich af of de middenvelder een optie zou zijn voor AZ, daar hij qua speelstijl veel weg zou hebben van Til. "Hij zou zeker een goede optie zijn", antwoordde Hedwiges Maduro. AZ heeft nog tot en met zaterdag om zaken te doen met Ajax.