Álvarez en Tadic leiden Ajax naar groepsfase Champions League

Ajax heeft zich woensdagavond verzekerd van deelname aan de Champions League. Na de 0-0 remise tegen APOEL Nicosia van vorige week wonnen de Amsterdammers voor eigen publiek met 2-0, dankzij doelpunten van Edson Álvarez en Dusan Tadic. Ajax had eigenlijk de gehele wedstrijd de controle, maar maakte pas tien minuten voor tijd een einde aan de onzekerheid. Donderdagavond wordt vanaf 18.00 uur geloot voor de groepsfase; de enige Nederlandse deelnemer zit in Pot 2.

Erik ten Hag sleutelde flink aan zijn opstelling, ten opzichte van de heenwedstrijd op Cyprus. Alleen André Onana, Nicolás Tagliafico en Joël Veltman stonden op exact dezelfde positie als vorige week. Het volledige middenveld ging op de schop: in plaats van Daley Blind, Donny van de Beek en Razvan Marin speelden Álvarez, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez. Blind zakte terug naar de verdediging, terwijl Ziyech als aanvallende middenvelder de rol van de geblesseerde Van de Beek overnam. Álvarez stond voor het eerst in de basisopstelling van Ajax en het werd een debuut om nooit te vergeten voor de Mexicaan.

Drie minuten voor rust ontfermde Ziyech zich over een vrije trap vanaf de rechterflank, ver van het doel. Na zijn indraaiende voorzet liep Álvarez zich vrij en kopte hij raak van dichtbij: 1-0. Het was op basis van de krachtsvershoudingen geen onlogisch doelpunt, maar erg veel kansen had Ajax niet gecreëerd voorafgaand aan kopbal. De ploeg van Ten Hag had ondanks een oerwicht aan balbezit moeite om een opening te vinden bij APOEL. De bezoekers uit Cyprus groepeerden zich massaal voor het eigen strafschopgebied en raakten de bal gauw kwijt in de opbouw. Mogelijkheden voor APOEL waren er niet in de eerste helft.

De grootste kans van Ajax in de eerste helft, behoudens de 1-0, was vlak voor het doelpunt van Álvarez. Na een afgemeten voorzet van Ziyech had Tadic de bal voor het intikken bij de tweede paal, maar hj faalde. Ziyech was duidelijk de grote uitblinker in de eerste helft met goede passes, voorzetten en passeerbewegingen. In het tweede bedrijf leek Ziyech ook de 2-0 in te leiden. Na zijn voorzet leverde doelman Vid Belec slechts een halve redding op een kopbal van Tagliafico, waarna Klaas-Jan Huntelaar binnenkopte via de onderkant van de paal. Het doelpunt werd echter afgekeurd na inmenging van de VAR.

De arbitrage oordeelde echter dat Joël Veltman buitenspel stond voorafgaand aan het doelpunt, ondanks dat de verdediger niet actief leek deel te nemen aan het spel. Het was hoe dan ook millimeterwerk. Aan de overzijde werd ook een treffer van APOEL afgekeurd vanwege buitenspel. Ajax bleef zoeken naar een ‘legale’ 2-0 en kwam dichtbij via Ziyech, die na een individuele actie stuitte op doelman Belec. Een subtiele poging van Huntelaar bood evenmin soelaas. Omdat APOEL slechts een doelpunt nodig had, bleef de spanning voelbaar. Aan alle twijfel kwam een einde toen Tadic tien minuten voor tijd de 2-0 binnenschoot in de verre hoek, na een geweldige lange bal van Huntelaar over de breedte.