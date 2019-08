Kasper Dolberg getuige van ‘homofobie’: Clément Turpin grijpt in

De wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille in de Ligue 1 is woensdagavond gestaakt na ongeveer 25 minuten. Clément Turpin sommeerde de spelers om het veld te verlaten vanwege een spandoek dat als homofoob werd gezien door de scheidsrechter. Supporters keerden zich met het spandoek tegen de nieuwe eigenaar INEOS. Na een onderbreking van circa tien minuten werd het duel hervat.

Het Britse chemiebedrijf werd deze week officieel eigenaar van Nice. 'Welkom in Nice, hier houden we ook van pedalen', luidt de tekst op een van de spandoeken. Het is een verwijzing naar de wielerploeg van INEOS, terwijl pédale een scheldwoord is voor homo dat zich laat vertalen als 'nicht'. Competitieorganisator LFP heeft er bij scheidsrechters op aangedrongen dat wedstrijden stilgezet moeten worden als er discriminatoire opmerkingen worden gemaakt vanuit de tribune.

Een ander spandoek was gericht aan de LFP en moest verwijderd worden: 'LFP, meer supporters op de tribune betekent een gayer (ofwel: 'gelukkiger') stadion.' Het was een manier om te protesteren tegen het feit dat een grote wedstrijd op een woensdagavond werd gespeeld. Dat leidt tot minder fans op de tribune, zo luidt de boodschap.

Het duel werd eerst drie minuten gepauzeerd, waarna de spelers teruggingen naar de kleedkamer. Patrick Vieira en André Villas-Boas, de trainers van beide ploegen, stonden volgens journalisten 'perplex'. Kasper Dolberg was getuige van het incident: de aanvaller van Ajax staat voor een transfer naar Nice en werd gefotografeerd op de tribune. Dolberg zal donderdag worden gepresenteerd in Nice.

Turpin is in Nederland onder meer bekend van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in de zestiende finales van het Europa League-seizoen 2014/15. Ook toen legde hij het duel stil, nadat supporters van Feyenoord diverse voorwerpen op het veld gooiden. Het ging onder meer om een grote opblaasbare banaan, die door Turpin als racistisch werd gezien.