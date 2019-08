Van ‘hattrick-hero’ in de CL tegen Barcelona tot verkoper van condooms

Sommige voetballers vallen na hun loopbaan in een zwart gat, maar er zijn ook spelers die zich zonder aarzelen volledig storten op een nieuwe invulling van hun leven. In de rubriek Buiten de lijnen licht Voetbalzone tweewekelijks een opvallende carrièreswitch of passie van een (oud-)voetballer uit. Deze keer aandacht voor Faustino Asprilla (1969), die als speler furore maakte bij Parma, Newcastle United en in het nationale elftal van Colombia. De middenvelder annex aanvaller van weleer gooide het na zijn actieve loopbaan over een heel andere boeg en begon in 2016 met het verkopen van condoom in diverse smaken en maten.

Door Rian Rosendaal

Asprilla kwam in 1992 voor de eerste keer onder de aandacht van de Europese voetballiefhebbers, nadat Parma hem in de zomer van dat jaar voor circa twaalf miljoen euro had overgenomen van het Colombiaanse Atlético Nacional. De miljoenenaankoop uit Colombia vormde samen met Gianfranco Zola en Tomas Brolin enige jaren het zogeheten ‘supertrio’ van Parma, dat onder meer tweemaal de UEFA Cup veroverde en tussendoor de finale van de Europa Cup II bereikte. Ook de Europese Supercup werd aan de prijzenkast van het vermaarde trio toegevoegd. Asprilla, die als international op de WK’s van 1994 en 1998 actief was, kwam na de Europese successen van de Italiaanse club echter niet meer voor in de plannen van toenmalig Parma-trainer Nevio Scala, waardoor hij in februari 1996 de wijk nam naar het ambitieuze Newcastle.

'Hattrick-hero' tegen het Barcelona van Louis van Gaal

De entree van Asprilla bij the Magpies was legendarisch, want de soms eigenzinnige Colombiaan kwam midden in een sneeuwstorm aan in Newcastle, met bontjas en al. Tino, zoals zijn bijnaam in Engeland luidde, wist helemaal niets van zijn nieuwe werkomgeving, zo bleek destijds uit een hilarisch interview met FourFourTwo. “Ik zag op de kaart dat Newcastle aan zee lag, dus dan is het toch logisch dat ik aan stranden en hitte dacht? Ik zag grote jachten in de haven voor me en een hoop zonneschijn!” Asprilla kwam bij een kampioenskandidaat terecht, al ging de landstitel in het seizoen 1995/96 uiteindelijk naar Manchester United. Er werden geen prijzen gewonnen op St. James’ Park, al verwierf de rappe aanvaller wel op een andere manier een cultstatus in Newcastle. Asprilla produceerde in 1997 namelijk een onvervalste hattrick in de Champions League-wedstrijd tegen het Barcelona van toenmalig trainer Louis van Gaal en basisklanten Ruud Hesp en Michael Reiziger.

Asprilla keerde begin 1998 voor een tweede periode terug bij Parma en veroverde ruim een jaar later voor de derde keer de UEFA Cup met de Italiaanse club. De Octopus, een bijnaam vanwege zijn vermeende vraatzucht, maakte daarna een tour langs clubs in Brazilië, Chili, Mexico, Colombia en Argentinië, voordat hij in 2004 zijn laatste wedstrijd als profvoetballer afwerkte. Asprilla leek in de herfst van zijn carriere terug te keren in het noordoosten van Engeland, maar een deal met Darlington, een bescheiden club op vijftig kilometer afstand van Newcastle, mislukte op het allerlaatste moment. De routinier nam echter plotseling het vliegtuig richting het Midden-Oosten, waar schijnbaar een lucratief contract op hem lag te wachten. George Reynolds, destijds voorzitter van Darlington, haalde in gesprek met The Independent keihard uit naar Asprilla. “Ik ben met stomheid geslagen, want ik heb hier zeven weken keihard aan gewerkt en het nodige geld uitgegeven. Een club uit het Midden-Oosten is met een aantrekkelijk bod gekomen, waardoor hij afziet van ons aanbod. Ik voel de behoefte om mijn excuses aan te bieden voor het slechte gedrag van Asprilla en wil benadrukt hebben dat hij als een dief in de nacht is vertrokken richting het vliegveld in Londen, zonder het fatsoen te hebben om de manager of mijzelf daarover in te lichten.”

Asprilla zei dus ‘nee’ tegen het contract bij Darlington, maar ook de niet nader genoemde club uit het Midden-Oosten maakte nimmer gebruik van zijn diensten. In 2009, vijf jaar na zijn laatste officiële wedstrijd namens het Argentijnse Estudiantes de la Plata, kondigde Tino officieel zijn afscheid aan als profvoetballer. Het was toen al enige jaren stil rondom hem op voetbalgebied, iets dat buiten het veld duidelijk niet het geval was. Asprilla, die in 1995 een voorwaardelijk gevangenisstraf van een jaar kreeg opgelegd wegens verboden wapenbezit, ging dertien jaar later opnieuw in de fout. De oud-aanvaller werd in 2008 gearresteerd door de politie nadat hij met een machinegeweer meermaals had geschoten op een beveiligingspost nabij zijn boerderij in Colombia. Het opmerkelijke voorval bezorgde hem echter geen slapeloze nachten. “Zeven mensen die mij vergezelden zijn nog niet ondervraagd, waardoor het mij nogal prematuur lijkt dat ik gelijk al veroordeeld word”, liet Asprilla destijds optekenen in de Colombiaanse media. “De hele situatie doet me denken aan de film Minority Report met Tom Cruise. In die film komen mensen in de cel terecht voordat ze ook maar een misdrijf hebben gepleegd.”

Ook buiten het veld volop in de schijnwerpers

Het schietincident maakte duidelijk dat Asprilla allang niet meer dagelijks met voetbal bezig was. De sterspeler van weleer van Parma en Newcastle liet in 2007 een andere kant van zichzelf zien, toen hij bijna geheel naakt de cover sierde van een Colombiaans homoblad. Het zorgde voor nogal wat ophef in zijn vaderland, maar Asprilla haalde wederom zijn schouders op. “Ik voel geen enkele schaamte. Ik heb eerder naakt geposeerd, in Italië in 2005, en voel me er prettig bij.” Echter kon niet iedereen de gewaagde fotoshoot waarderen. “Mijn zussen, die bij mij inwonen, praten niet meer met me. Ze maken zich zorgen over mijn imago als publiek persoon en over wat mensen zullen zeggen als ze mij op deze manier hebben gezien.” In 2013 leek Asprilla nog een stapje verder te gaan, toen de Daily Mail met het verhaal op de proppen kwam dat hem een rol als pornoacteur was aangeboden. Voor de klus van zeven dagen zou de gewezen aanvaller een bedrag van circa 8.000 euro kunnen opstrijken. Santa Lantina, het Italiaanse bedrijf dat Asprilla wilde inhuren, publiceerde kort na de publicatie van de Engelse krant zelfs een open brief op zijn website. “We hebben je succesvolle loopbaan als voetballer altijd op de voet gevolgd, waardoor je bent uitgegroeid tot een icoon van Colombia. We doen dit aanbod vanwege jouw extravagante levensstijl en de media-aandacht die dat met zich meebrengt. We bieden je twintig miljoen pesos (omgerekend circa 8.000 euro, red.) om een week als pornoacteur te fungeren. Dit is een uniek aanbod en we wachten dan ook met smart op jouw reactie. Wij zijn ervan overtuigd dat jij met een beetje training weer een ander talent weet aan te boren.”



Ik mag de condoom met guavesmaak van harte aanbevelen'

Asprilla ging uiteindelijk niet in op het opmerkelijke aanbod, maar het bracht hem wellicht wel op het idee om beroepsmatig een heel andere koers te gaan varen. De 57-voudig international van Colombia bracht namelijk in 2016 een heuse condoomlijn op de markt met de naam ‘Tino Condones’. “Ik vind het oprecht een heel goed idee”, liet Asprilla ten tijde van de lancering met een kwinkslag weten aan La FM. “Ik mag de condoom met guavesmaak van harte aanbevelen. Toen ik klein was hadden we een guaveboom in de tuin staan, de guave heeft een smaak en aroma die erg goed bij romantiek past.” De nog onervaren zakenman had met de condoomlijn ook een nobel doel voor ogen, want ten tijde van de lancering trad namelijk een overheidscampagne in werking om ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen. Asprilla kon het echter niet laten om met een grap af te sluiten. “José Pekerman (toenmalig bondscoach van Colombia, red.) belde me om te zeggen dat hij de condooms gaat kopen. Hij gaat ze boven zijn hoofd gebruiken als Colombia een keer in de regen moet spelen!” De condooms, die later ook in China over de toonbank gingen, werden in pakketten van drie aangeboden, als verwijzing naar de hattrick die Asprilla produceerde namens Newcastle in het Champions League-treffen met Barcelona.

Het post-voetbal tijdperk waarin Asprilla zich al ruim een decennium in begeeft wordt sowieso gekenmerkt door opmerkelijke en vaak hilarische voorvallen. De oud-international van Colombia leende in 2015 een showpaard ter waarde van bijna 50.000 euro uit aan een goede vriend, die het bewuste paard echter in een dronken bui kwijtraakte tijdens een beurs. Het arme dier werd uiteindelijk na lang zoeken teruggevonden in een stal in Florida. Asprilla haalde in 2018 wederom de headlines, toen Mexico in de groepsfase tot ieders verrassing met 0-1 won van Duitsland, dat als regerend wereldkampioen aan het eindtoernooi in Rusland was begonnen. Juan Carlos Osorio, bondscoach van de Mexicaanse ploeg, kreeg via Twitter een grappig bedoelde uitnodiging van Asprilla om deel te nemen aan een orgie. “Een historische prestatie van Mexico en professior Osorio, dat moet gevierd worden. Ik zal eens kijken wat ik met deze drie ‘chimba’s’ kan uitrichten”, schreef Asprilla bij een foto waarop hij lachend te zien is met drie jonge vrouwen. De veelbesproken tweet richting Osorio werd al snel weer verwijderd, maar het was het zoveelste bewijs dat de drievoudig UEFA Cup-winnaar het leven niet al te serieus wenst te nemen.

Faustino Asprilla tijdens een jubileumduel van Parma, waar hij zijn grootste successen beleefde als speler

Voormalig ploeggenoot en goede vriend Carlos Valderrama zei ooit dat Asprilla had kunnen uitgroeien tot de beste speler ter wereld. De razendsnelle vleugelaanvaller zelf wilde bovenal plezier beleven aan het vak van profvoetballer. Zijn ploeggenoten bij Universidad de Chile, waar Asprilla in de nadagen van zijn loopbaan enige tijd verbleef, konden zijn manier van plezier beleven echter niet altijd waarderen. De buitenspeler nam soms een pistool mee naar de trainingen en schoot dan met losse flodders als zijn teamgenoten hun best niet deden. “Jullie rennen niet hard genoeg, stelletje klootzakken!”, schreeuwde Asprilla dan over het trainingsveld. “Op deze manier worden we nooit kampioen!” De woorden van Valderrama hebben met het oog op de strapatsen in Chili dan ook weinig waarde. Asprilla is nimmer uitgegroeid tot de Colombiaanse versie van Diego Maradona, maar dat bezorgt hem geenszins een slecht gevoel. “Sommige mensen denken dat ik niet het maximale uit mijn kwaliteiten heb gehaald, maar zelf beleef ik dat heel anders. Ik ben doorgegaan zolang mijn lichaam het toeliet en kijk daarom met een goed gevoel terug op mijn tijd als speler.”