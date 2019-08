Van Hanegem ziet groot talent bij Feyenoord: ‘Hij loopt elke keer voor Jan Lul'

Willem van Hanegem vindt dat Jaap Stam ruim baan moet maken voor jeugdspelers bij Feyenoord. De clubicoon denkt niet dat Feyenoord kansmaakt op de landstitel en ziet het seizoen daarom als een uitgelezen kans om talenten ervaring op te laten doen. Met name de zeventienjarige Naoufal Bannis maakt een goede indruk op de Kromme.

"Je wordt toch geen kampioen. Die illusie hoef je niet te maken", benadrukt Van Hanegem woensdag in gesprek met RTV Rijnmond. Donderdag, in het duel met Hapoel Beer Sheva (3-0), zaten talenten als Bannis, Wouter Burger en Lutsharel Geertruida op de bank. Burger mocht invallen, terwijl Orkun Kökcü zijn vijfde basisplaats had in zes duels. Voor de return is Achraf El Bouchataoui meegereisd naar Israël. "Je hebt nu vier à vijf jeugdspelers. Ik zou ze gebruiken, want anders gaan die gasten naar een andere club toe."

"En het zijn gasten met heel veel potentie. Je moet ze niet wegjagen", voegt Van Hanegem daaraan toe. Een nieuwe spits is dan ook niet nodig, vindt hij. Na de blessure van Nicolai Jörgensen en het vertrek van Dylan Vente naar RKC Waalwijk op huurbasis is de spoeling dun; de club wordt in verband gebracht met spitsen als Ignacio Jeraldino van het Chileense Audax Italiano en Nikolai Komlichenko van het Tsjechische Mladá Boleslav. Van Hanegem zegt te hopen dat Jörgensen snel fit raakt en wijst op de aanwezigheid van Bannis in de selectie.

"Die is zeventien jaar. Die heeft indruk op mij gemaakt. Ook al speelde hij maar tien minuten mee", doelt Van Hanegem op de korte invalbeurt van Bannis tegen Dinamo Tbilisi van twee weken geleden. In de seizoensopener tegen Sparta Rotterdam deed Bannis drie minuten mee. Van Hanegem ziet in de jeugdexponent een speler die de diepte zoekt. "Je moet alleen wel de mazzel hebben dat je medespelers dat zien. Dan kan je hem wegsturen. En dan zeggen we allemaal: hij kan goed voetballen. Nu loopt hij elke keer voor Jan Lul."