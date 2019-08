Bolton Wanderers blijft bestaan en mag loodzware inhaalrace aangaan

Bolton Wanderers is gered van de ondergang. De club uit de League One maakt woensdagavond melding van een overname door Football Ventures. Eerder deze week leek de overname nog te mislukken, waardoor de toekomst van de 145 jaar oude club aan een zijden draadje hing. Eerder op de woensdag werd competitiegenoot Bury FC uit de League One gezet vanwege grote financiële problemen, maar dat lot blijft Bolton dus bespaard.

Bolton werd in mei onder curatele gesteld nadat voormalig eigenaar Ken Anderson en Laurence Bassini, de beoogde nieuwe eigenaar, niet op tijd tot een akkoord waren gekomen wat betreft de overname. Het bedrijf Football Ventures wilde Bolton ondertussen al enige tijd inlijven, maar het overnameproces liep vertraging op omdat Bassini naar de rechter is gestapt om een eventuele overname door Football Ventures te blokkeren.

De betrokken partijen leken vrijdag tot een akkoord te zijn gekomen, maar de onderhandelingen klapten uiteindelijk tot grote teleurstelling van curator Paul Appleton. Vijf dagen later mg hij naar buiten brengen dat de overname toch is afgerond. "Ik heb zelden gecompliceerdere onderhandelingen gevoerd, maar ik ben blij dat er een goed einde aan is gekomen. Soms leken de obstakels onoverkomelijk en was de frustratie gigantisch, niet in de laatste plaats bij de supporters die te veel weken in onzekerheid hebben gezeten", zegt Appleton.

Bolton begon het seizoen met twaalf minpunten door de financiële malaise. Ruim een week geleden werd een duel met Doncaster Rovers afgelast, omdat er slechts drie selectiespelers beschikbaar waren. Het wordt een hels karwei voor the Trotters om degradatie te ontlopen. "Natuurlijk staan ons zware tijden te wachten. Er zijn echter zoveel mensen die Bolton nauw aan het hart liggen, dat het niet anders kan dan dat de club weer succesvol wordt. Er kan een nieuwe start worden gemaakt met eigenaars die, naar mijn idee, het beste voor hebben met de supporters en de hele gemeenschap", aldus de curator.