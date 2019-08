Noni Madueke mag dromen bij PSV: ‘Dit is een beloning’

Noni Madueke debuteerde maandagavond pas voor Jong PSV, in de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht (0-1), maar mag nu al dromen van zijn vuurdoop in het eerste elftal. De zeventienjarige jeugdinternational van Engeland is door Mark van Bommel meegenomen naar Cyprus voor de uitwedstrijd tegen Apollon Limassol van donderdagavond. Van Bommel heeft hoge verwachtingen van zijn jonge pupil.

Mede door de absentie van Steven Bergwijn is er plek voor Madueke, een aanvallende middenvelder annex aanvaller. "Noni is een vaardige buitenspeler", vertelt Van Bommel op de clubsite, daags voor het weerzien met Apollon. "Ik heb hem gezien op de Otten Cup en op beelden. Hij heeft veel potentie denk ik, maar hij moet rustig gebracht worden. Dit is een beloning, hij maakt een goede indruk en als er openingen zijn dan geven we jeugd de kans."

PSV stapte met een goede uitgangspositie op het vliegtuig naar Cyprus. Na de 3-0 zege van vorige week staan de Eindhovenaren met een been in de groepsfase. "Het is zeker niet makkelijk om hier te spelen onder deze omstandigheden", is Van Bommel echter waakzaam. "Vorige week waren we blij met de 3-0, maar buiten het eerste kwartier na rust was de wedstrijd in evenwicht en kregen zij, net als wij, ook mogelijkheden om te scoren. Het is nog niet over."

Bergwijn moest de training van PSV maandag voortijdig staken. De aanvaller is niet wedstrijdfit, terwijl PSV het ook moet stellen zonder de geblesseerde Bruma. "We hebben een aantal blessures, een daarvan is Bergwijn. Het risico om hem morgen te laten spelen, is te groot. Normaal gesproken gaat het niet lang duren, maar het is ook nog niet zeker of hij zondag haalt", aldus Van Bommel, die behalve Madueke ook talenten Justin de Haas en Amar Catic met zich meenam.