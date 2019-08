Haps en Stam bewust van Israëlisch obstakel: ‘We moeten suikers innemen’

Feyenoord rekent niet op een eenvoudige afsluiting van het tweeluik met Hapoel Beër Sheva in de play-offs van de Europa League. Na een 3-0 zege in De Kuip heeft de ploeg van Jaap Stam goede papieren om de groepsfase te bereiken. Ridgeciano Haps en Stam zien echter een belangrijk obstakel in Israël: de temperatuur. Feyenoord probeert zo goed mogelijk voor te bereiden op de hitte.

In Beër Sheva kan de temperatuur donderdag oplopen tot 34 graden. De lage windkracht maakt het niet makkelijker om daarmee om te gaan, aldus Stam. "Er zal weinig wind staan in dit stadion. Mede daarom zijn we een dag eerder naar Israël gekomen. We moeten namelijk wennen aan de warmte", vertelt de oefenmeester woensdag op de persconferentie. Feyenoord vertrok dinsdag al vanuit Rotterdam en begint donderdag om 19.30 uur aan de returnwedstrijd.

"Daarom moeten we goed drinken, eten, suikers innemen voor genoeg energie", voegt de oefenmeester daaraan toe. "En met die energie moeten we tijdens de wedstrijd goed omgaan. Dat kan betekenen dat we de tegenstanders soms de bal gunnen." Haps geeft aan dat het door de hitte een 'lastig karwei' kan worden om het eigen spel te spelen en te domineren op het veld. "Het is aan ons om te laten zien dat we met deze omstandigheden om kunnen gaan."

"Of wij door de warmte anders gaan spelen? Misschien moet ik er zelf wel rekening mee houden dat ik wat minder energie verbruik, al zijn we in het begin niet van plan om te doseren. Dan willen we laten zien waar we voor gekomen zijn", aldus Haps. Feyenoord kan tegen Hapoel Beër Sheva beschikken over Steven Berghuis, die maandag een enkelblessure opliep tijdens de training. Volgens RTV Rijnmond kan de aanvaller 'gewoon' vanaf de aftrap beginnen.