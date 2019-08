AZ maakt speellocatie voor Europa League-groepsfase bekend

Indien AZ de groepsfase van de Europa League behaalt, kunnen de thuiswedstrijden worden afgewerkt in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag. Beide clubs maken via de officiële kanalen bekend dat het onderkomen in de Hofstad is goedgekeurd en ingediend bij de UEFA. De Alkmaarders moeten zich overigens eerst donderdagavond ten koste van Antwerp zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

De heenwedstrijd tegen de Belgische club, die in 1-1 eindigde, werd afgewerkt in De Grolsch Veste van FC Twente. Indien AZ erin slaagt om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken, zijn de Alkmaarders wel weer welkom in het Cars Jeans Stadion. Eerder werden ook de wedstrijden tegen Mariupol (4-0 overwinning) en FC Groningen (0-0) in Den Haag afgewerkt. AZ moest uiterlijk woensdag een speellocatie voor de groepsfase doorgeven, daar het eigen AFAS Stadion door de werkzaamheden aan het ingestorte dak niet beschikbaar is.

“Als AZ nu geen speellocatie kan opgeven heeft dit voor AZ diskwalificatie door de UEFA tot gevolg, dat is heel ernstig. Als ADO Den Haag ooit in de problemen komt zoals AZ dit seizoen, dan hoop ik ook dat iemand ons te hulp schiet”, laat Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag, weten op de website van ADO. Er is de voorbije tijd intensief overlegd met de Alkmaarse burgemeester en de Politie Eenheid. “De eerdere wedstrijden die AZ deze zomer in het Cars Jeans Stadion heeft gespeeld zijn goed verlopen.”

“De situatie waar AZ mee te kampen heeft is nog steeds precair. Het blijft een club in nood en daarom staan wij ervoor open om de Alkmaarders te blijven ontvangen”, voegt Marcel van der Holst, manager stadion, veiligheid en wedstrijdorganisatie bij ADO, toe. AZ treedt donderdagavond om 19.30 uur aan tegen Antwerp in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. “Het stadion is niet alleen snel overdraagbaar, maar voldoet ook aan de eisen die de UEFA stelt aan een stadion in de poulefase van de Europa League.”