Ajax-talent Sergiño Dest krijgt eerste uitnodiging van Team USA

Sergiño Dest is weliswaar geboren en opgeroeid in Almere, maar de achttienjarige rechtsback van Ajax is vanwege zijn Amerikaanse vader ook speelgerechtigd voor de Verenigde Staten. Het talent speelt zijn jeugdinterlands al voor dat land en heeft nu ook voor de eerste keer een uitnodiging ontvangen voor Team USA, de nationale ploeg van de VS.

Dest sloot in de voorbereiding op dit seizoen aan bij de hoofdmacht van Ajax en maakt vooralsnog een goede indruk namens de ploeg van trainer Erik ten Hag. De jongeling werd daarom al voorzichtig in verband gebracht met Jong Oranje, maar de Amerikanen lijken met zijn uitnodiging voor de seniorenploeg een signaal af te willen geven.

Dest was afgelopen zomer al met de Verenigde Staten Onder-20 actief op het WK en liet daar eveneens een goede indruk achter. Bondscoach Gregg Berghalter, die als speler uitkwam voor PEC Zwolle en SC Cambuur, heeft hem nu opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Mexico en Uruguay van respectievelijk 7 en 10 september.

Als Dest besluit om in te gaan op deze uitnodiging en inderdaad speeltijd krijgt, betekent dit overigens niet dat hij niet meer voor Oranje uit kan komen. Vriendschappelijke interlands zijn namelijk niet bindend in de keuze voor een voetballand.

Volledige selectie Verenigde Staten:

Doel: Jesse Gonzalez (FC Dallas), Brad Guzan (Atlanta United), Sean Johnson (New York City FC), Zack Steffen (Fortuna Düsseldorf)

Verdediging: John Brooks (VfL Wolfsburg), Reggie Cannon (FC Dallas), Sergiño Dest (Ajax), Nick Lima (San Jose Earthquakes), Aaron Long (New York Red Bulls), Daniel Lovitz (Montreal Impact), Tim Ream (Fulham), Miles Robinson (Atlanta United), Walker Zimmerman (Los Angeles FC)

Middenveld: Sebastian Lletget (Los Angeles Galaxy), Weston McKennie (Schalke 04), Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf), Paxton Pomykal (FC Dallas), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Wil Trapp (Columbus Crew), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes)

Aanval: Corey Baird (Real Salt Lake), Tyler Boyd (Besiktas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Josh Sergent (Werder Bremen) en Gyasi Zardes (Columbus Crew).