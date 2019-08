FC Utrecht zwaait ‘Venomenema’ uit: ‘Dat is precies in mijn straatje’

Nick Venema zal dit seizoen niet in het shirt van FC Utrecht te bewonderen zijn. De Domstedelingen en Almere City FC maken woensdagmiddag namelijk melding van de overstap op huurbasis van de twintigjarige spits. Venema is zodoende de rest van de voetbaljaargang actief in de Keuken Kampioen Divisie om daar ervaring op te doen.

Venema maakte de afgelopen seizoenen indruk in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong FC Utrecht, waarvoor hij 36 keer wist te scoren in 60 wedstrijden. Voor de hoofdmacht van FC Utrecht kwam hij vooralsnog 28 keer in actie met 7 goals als resultaat. De jongeling slaagde er echter nog niet in om een basisplaats te veroveren en heeft door de aanwezigheid van Adrián Dalmau, Jean-Chrisopthe Bahebeck, Issah Abass en, de momenteel geblesseerde, Simon Makienok forse concurrentie in de punt van de aanval.

“Samen met Nick en zijn management hebben we gekeken naar wat op dit moment het beste is voor de ontwikkeling van Nick. Daarbij kwam naar voren dat hij klaar is om veel speelminuten te maken in een eerste elftal”, legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht uit. “Duidelijk was bovendien dat er vanuit Almere City FC interesse was voor Nick. In goed overleg hebben we ervoor gekozen Nick aan die club te verhuren, met de insteek dat hij in Almere de nodige vlieguren kan maken.”

“Dat Almere City FC een ambitieuze, op natuurgras spelende club is, speelde een belangrijke rol in de keuze van Nick en FC Utrecht voor de Flevolanders.” De aanvaller, door de achterban van FC Utrecht al liefkozend omgedoopt tot ‘Venomenema’, laat op de website van zijn nieuwe werkgever weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur: “Voor mij is het in deze fase van mijn loopbaan belangrijk om minuten te maken en te herbevestigen waar mijn kracht ligt. Almere City FC speelt aantrekkelijk en aanvallend voetbal en dat is precies in mijn straatje. Ik verheug mij erop het aankomende seizoen belangrijk te zijn voor Almere City FC.”