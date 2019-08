Sevilla wil concurrent Luuk de Jong oppikken in Bernabéu

AS Roma gaat toch nog een poging ondernemen om Dejan Lovren over te nemen van Liverpool. I Rossoneri zullen een laat bod van 16,5 miljoen euro uitbrengen op de Kroatische verdediger. (Corriere dello Sport)

De spits van Real Madrid, die moet gaan concurreren met Luuk de Jong, is ook in beeld bij Olympique Marseille, Espanyol en Valencia.