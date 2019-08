‘Hij blijft honderd procent zeker bij Barcelona, hij verlaat de club niet’

Volgens berichten in de Spaanse media overweegt Barcelona om Ousmane Dembélé te betrekken in een deal met Paris Saint-Germain voor Neymar, maar volgens de zaakwaarnemer van de Franse aanvaller is er geen sprake van dat Dembélé op korte termijn uit het Camp Nou vertrekt. De Catalanen doen er in de laatste fase van de transferperiode alles aan om Neymar over te nemen van PSG, al hebben de verschillende pogingen nog geen resultaat opgeleverd.

“Ousmane blijft honderd procent zeker bij Barcelona. Hij zal de club onder geen beding verlaten”, zo stelt Moussa Sissoko woensdag in gesprek met Téléfoot. “Ousmane wil slagen bij Barcelona en dat gaat ook zeker gebeuren.” Over Dembélé, met een contract tot medio 2022, wordt bij de kampioen van Spanje regelmatig getwijfeld, voornamelijk vanwege het aanhoudende blessureleed van de buitenspeler.

Naast Dembélé wordt Rakitic door Sport genoemd in een eventuele ruildeal met PSG voor Neymar. Een topdelegatie van Barcelona sprak dinsdag met de Franse kampioen en naar verluidt zijn technisch directeur Leonardo en trainer Thomas Tuchel gecharmeerd van de Kroatische middenvelder. Rakitic, die in de Italiaanse media is genoemd bij Juventus, heeft dezelfde zaakwaarnemer als Ander Herrera en Pablo Sarabia, die deze zomer in Parijs neerstreken.

Neymar, die Barcelona in 2017 voor 222 miljoen euro inruilde voor PSG, heeft naar verluidt zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Catalaanse grootmacht. Barcelona zou dinsdag tijdens de onderhandelingen met PSG twee voorstellen op tafel hebben gelegd. In het ene voorstel zou er een aanbetaling van 30 à 40 miljoen euro worden gedaan, met een definitief transferbedrag van 150 miljoen euro in 2020. In het andere voorstel is een totale transfersom van 170 miljoen euro geopperd, inclusief een aanbetaling van 30 à 40 miljoen euro. Dit bedrag zou dan in termijnen worden uitbetaald. PSG heeft deze voorstellen afgewezen, maar Barcelona blijft hoopvol dat de deal een dezer dagen alsnog wordt afgerond.