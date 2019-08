Internazionale zwaait miskoop van 21 miljoen euro tijdelijk uit

Dalbert verlaat Internazionale en maakt het seizoen op huurbasis af bij Fiorentina, zo meldt laatstgenoemde club woensdagmiddag via de officiële kanalen. Volgens Sky Italia bewandelt Cristiano Biraghi op huurbasis de omgekeerde weg, met een koopoptie van naar verluidt twaalf miljoen euro.

Dalbert is blij met de tijdelijke overgang richting la Viola, zo blijkt uit zijn reactie op het Instagram-account van Fiorentina. “Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik zie jullie allemaal heel snel, forza Viola!”, aldus de 25-jarige linksback, wiens contract bij Internazionale nog vier seizoenen doorloopt.

Internazionale maakte in 2017 circa 21 miljoen euro over naar OGC Nice voor Dalbert, maar de Braziliaanse verdediger wist nooit uit te groeien tot een vaste waarde in het Giuseppe Meazza. Dalbert, die volgens Sky Italia ook werd gevolgd door Fenerbahçe, kwam in twee seizoenen in de Serie A tot slechts 26 optredens. In tegenstelling tot Biraghi is er geen koopoptie opgenomen in zijn huurdeal met Fiorentina.

Biraghi staat op het punt om Fiorentina tijdelijk in te ruilen voor Internazionale, al laat de officiële bevestiging nog even op zich wachten. De 26-jarige linksback, met vijf interlands voor Italië achter zijn naam, beschikt bij Fiorentina over een verbintenis tot het einde van het seizoen 2021/22.