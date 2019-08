‘Willem II hoopt op deal met Feyenoord na zware blessure’

Willem II lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met Jhonny Quiñónez van het Ecuadoraanse Aucas en daar blijft het niet bij als het aan de Tilburgers ligt. Het Algemeen Dagblad weet woensdagmiddag namelijk te melden dat de club eveneens nog hoopt op de komst van Bart Nieuwkoop.

De 23-jarige rechtsback wist de afgelopen jaren, mede door blessureleed, nooit een basisplaats te veroveren en is nu ook nog niet helemaal fit. Hoewel Nieuwkoop inmiddels weer zo goed als fit is na een nieuwe kwetsuur, ‘komt hij waarschijnlijk niet in de sportieve plannen voor’, zo klinkt het. Feyenoord haalde eerder deze zomer Rick Karsdorp namelijk op huurbasis terug van AS Roma, waardoor er voor Nieuwkoop voorlopig niet meer in zit dan de rol van back-up.

De voormalige jeugdinternational speelde vooralsnog 62 wedstrijden in de Rotterdamse hoofdmacht en zou De Kuip dus nog op korte termijn kunnen verlaten. Nederlandse clubs hebben tot en met 2 september om nieuwe spelers aan te trekken. Nieuwkoop moet in Tilburg de vervanger worden van Fernando Lewis, die lang uit de roulatie is vanwege een zware knieblessure.