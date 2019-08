‘De Ligt was zelfs voor deze club van buitengewoon niveau geweest’

Matthijs de Ligt maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Juventus, maar de Oranje-international had in 2017 al voor een Europese topclub kunnen kiezen. Borussia Dortmund dacht er destijds over na om De Ligt naar de Bundesliga te halen, al kwam een deal met Ajax voor de centrale verdediger nimmer van de grond.

Hendrie Krüzen, destijds assistent-trainer van Peter Bosz bij Dortmund, praat met Goal en SPOX over de mislukte poging om De Ligt bij Ajax los te weken, zonder daarbij specifiek de naam van de voormalige Ajacied te noemen. “Toen Lukasz Piszczek geblesseerd raakte moesten we de nodige aanpassingen doen in verdedigend opzicht. Misschien hadden we destijds een topaankoop er doorheen moeten drukken bij het bestuur.”

“Helaas gingen we toen door een slechte fase en kregen we, zoals zo vaak het geval is in de voetballerij, niet de tijd om het tij te keren. Ook het halen van nieuwe spelers was niet mogelijk”, aldus Krüzen, die samen met Bosz al na vijf maanden werd ontslagen bij Dortmund. “We voerden al gesprekken met spelers die zelfs voor een club als Dortmund van een buitengewoon niveau waren. Ik weet niet of die spelers daadwerkelijk waren gekomen, maar een van hen ging deze zomer voor veel geld (minimaal 75 miljoen euro, red.) van Ajax naar Juventus.”

Krüzen werkt sinds afgelopen seizoen bij Bayer Leverkusen samen met Kai Havertz, voor wie Bayern München naar verluidt honderd miljoen euro overheeft. “Hij gaat zeker de stap naar een topclub maken, want Kai heeft veel talent. Een grootse loopbaan ligt voor hem in het verschiet”, verzekert de assistent van Bosz, die Havertz niet direct de beste speler wil noemen die hij ooit heeft meegemaakt. “Ik zou in dit geval ook Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en De Ligt bij Ajax (waar Krüzen samen met Bosz werkte, red.) willen benoemen.”