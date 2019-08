Twijfels over PSV-aanwinst: ‘Hij was echt drie klassen beter dan Doan’

Ritsu Doan werd al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar PSV en dinsdagavond werd er officieel groen licht gegeven voor een transfer van de Japanner. Doan ruilt FC Groningen voor een bedrag van naar verluidt 7,5 miljoen euro, exclusief bonussen, in voor de Eindhovenaren en voegt zich daar bij een toch al talentvolle aanval. Gerald Vanenburg en Aad de Mos twijfelen echter of Doan echt van toegevoegde waarde zal zijn voor PSV.

“Japanners hebben een groot slagingspercentage in het buitenland. Ze kunnen zich ergens helemaal in vastbijten. Misschien nog wel meer dan Nederlanders. Maar uiteindelijk hangt het van heel veel dingen af. De manier van voetballen bijvoorbeeld”, vertelt Vanenburg, die 3,5 jaar in Japan speelde bij Júbilo Iwata, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

PSV legde onlangs ook Kostas Mitroglou vast.

De voormalige aanvaller signaleert dat PSV met verder onder meer Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren over veel aanvallend talent beschikt, maar dat er wellicht anders gespeeld zal moeten worden om hier optimaal van te kunnen profiteren: “PSV moet veel dwingender voetballen. Ik hoop dat ze dat voor elkaar krijgen”, gaat hij verder.

De Mos noemt Doan ‘commercieel gezien interessant’ voor PSV, aangezien er waarschijnlijk veel Japanners af zullen reizen naar Eindhoven en de wedstrijden ook in dat land uitgezonden zullen worden. Het voetbal moet echter wel ‘leidend’ zijn volgens de oud-trainer van de club: “Ik vind Doan een goede speler, maar geen buitencategorie. Ik heb zelf Shinji Ono (die in Nederland voor Feyenoord speelde, red.) gehad, toen ik trainer was bij Urawa Red Diamonds. Hij was echt drie klassen beter dan Doan. Maar goed, bij PSV krijgt Doan straks betere spelers om zich heen. Misschien kan-ie dan alsnog ontploffen.