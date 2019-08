‘Ik had een piña colada in mijn hand toen Barcelona voor mij belde’

Carlos Vela was in januari dicht bij een overgang naar Barcelona, zo verzekert de aanvaller van Los Angeles FC ruim een halfjaar later. De Catalaanse grootmacht wilde Vela op huurbasis overnemen, maar een akkoord met de Amerikaanse club werd nimmer bereikt. Barcelona nam uiteindelijk Kevin-Prince Boateng tijdelijk over van Sassuolo.

“Ik was toen heel dicht bij een overgang naar Barcelona”, stelt Vela in gesprek met BS The Podcast. “Ik was in mijn tweede maand vakantie en had een piña colada in mijn hand toen mijn zaakwaarnemer belde. ‘Barcelona wil je voor vier maanden hebben, daarna kun je terugkeren richting Los Angeles’, zo zei hij.”

“Ik zei gelijk dat hij ‘ja’ moest zeggen tegen Barcelona, geld of andere dingen interesseerden me niet. Ik had alleen twee weken aan trainingsarbeid nodig om volledig fit te raken”, blikt Vela terug op de flirt met de Spaanse kampioen. “Tegen clubs als Barcelona en Real Madrid zeg je geen ‘nee’. Als het aan mij had gelegen dan had ik die kans met beide handen aangegrepen.”

Vela heeft het Barcelona-verhaal inmiddels achter zich gelaten en geniet met volle teugen van het leven in de Major League Soccer. De dertigjarige aanvaller, die voor onder meer Arsenal en Real Sociedad speelde, staat in deze jaargang op 27 doelpunten en 15 assists. “Ik zou hier mijn loopbaan wel willen afsluiten, want ik ben er heel gelukkig mee dat ik in Los Angeles mag voetballen. Ik ben hier graag.”