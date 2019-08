‘Ongenuanceerde’ Johan Derksen aangepakt: ‘Weet niets van keepen’

Joël Drommel kreeg in zijn beginperiode bij FC Twente nogal wat kritiek over zich heen, maar het negatieve sentiment rondom de 22-jarige doelman lijkt steeds meer te verdwijnen. Keeperstrainer Sander Boschker, die zelf jarenlang het doel van Twente verdedigde, heeft hoge verwachtingen van Drommel. “Hij behoort op dit moment bij de betere keepers.”

Boschker benadrukt de sterke punten van Drommel in gesprek met TC/Tubantia. “Hij heeft flair, heeft een goede reach, kan meevoetballen en staat ook bij hoge ballen zijn mannetje. Het mooie is ook dat hij de dingen snel oppikt. Wij kijken alle beelden terug en tegen RKC Waalwijk (3-3, red.) vond ik dat hij zich bij de eerste goal te snel liet verleiden door de aanvallers. Door te gaan liggen versnelde hij het proces als het ware. Ik herkende dat, want dat had ik als jonge keeper ook. Daar hebben we het over gehad en tegen sc Heerenveen (0-0, red.) durfde hij te wachten en te blijven staan. Hij had het initiatief en dwong de aanvaller tot een actie.”

Enkele jaren geleden hing de vlag er heel anders bij, toen Johan Derksen in Voetbal International regelmatig de vloer aanveegde met Drommel. ‘Die jongen van Twente kan er helemaal niks van’, was een gevleugelde uitspraak van Derksen. “De kritiek was ongenuanceerd en kwam van mensen die niets van keepen weten”, verdedigt Boschker de jonge sluitpost. “Joël is in die periode veel te vroeg voor de leeuwen gegooid. Hij had nog geen enkele ervaring en speelde in een slecht Twente, dat in degradatiegevaar verkeerde. Ik vond dat hij veel meer credits verdiende, omdat ik de potentie zag. En omdat ik weet dat keepen een ervaringsvak is.”

Drommel nam sportieve revanche door afgelopen seizoen met Twente het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie te veroveren, waardoor hij een tweede kans heeft gekregen om zich te bewijzen op het hoogste niveau. Boschker kan echter nog niet inschatten hoever Drommel kan komen als keeper. “Wat ik wel weet is dat dit niet het eind-, maar slechts het beginpunt is.”