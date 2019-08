‘Messi weken extra uitgeschakeld na terugslag; De Jong traint apart’

Lionel Messi moest de eerste twee wedstrijden van het nieuwe LaLiga-seizoen aan zich voorbij laten gaan met een kuitblessure en de kans is aanwezig dat hij voorlopig ook niet aan spelen toe zal komen. RAC1 bericht woensdagochtend namelijk dat de sterspeler met een terugslag in zijn herstel te maken heeft gekregen en nog een maand uitgeschakeld zal zijn.

Messi had in eerste instantie zijn vizier gericht op de wedstrijd van aankomende zaterdag tegen Osasuna om zijn rentree te maken. De aanvaller raakte op 5 augustus geblesseerd tijdens zijn eerste training van het nieuwe seizoen, nadat hij extra vakantie had gekregen vanwege zijn deelname aan de Copa América. Volgens de Catalaanse radiozender heeft hij dinsdag vervolgens een terugslag gehad, al berichten andere Spaanse media dat het herstel 'slechts langzamer verloopt dan verwacht'.

Hoewel er geen officieel bericht de deur uit is gedaan zou een nieuwe blessure bij Messi een van de redenen kunnen zijn dat Barcelona in de afgelopen dagen concreet werk heeft gemaakt van de terugkeer van Neymar, zo wordt er geopperd in Spanje. Naast de Argentijn kampen ook zijn aanvallende kompanen Ousmane Dembélé en Luis Suárez met blessureleed.

Naast de berichtgeving over Messi komt RAC1 woensdag overigens ook met de mededeling dat Frenkie de Jong een individueel trainingsprogramma heeft afgewerkt. Of de Oranje-international eveneens met fysieke klachten kampt is echter niet duidelijk. Barcelona heeft ook over de middenvelder nog geen officiële mededelingen naar buiten gebracht.