EFL haalt Bury FC uit competitie; eigenaar verbaast met bizar interview

Bury FC maakt sinds woensdag geen deel meer uit van het Engelse profvoetbal. Na een periode van 125 jaar is de club door de Engelse Football League (EFL) uit de competitie gezet. De traditieclub verkeert in grote financiële nood. De club had drie miljoen euro nodig om de licentie niet te verliezen. Onderhandelingen met C&N Sporting Risk vlak voor de gestelde deadline liepen op niets uit, waardoor de EFL heeft besloten om de stekker uit de club te trekken.

Bury FC werd in 1885 opgericht en sinds 1894 speelde de club in het Engelse profvoetbal. Vorig jaar waren er al financiële problemen. De promotie naar de League One ging daardoor niet door. The Shakers waren sinds eind 2018 in handen van Steve Dale, maar hij zette de club vervolgens weer in de etalage omdat de financiën aanzienlijk slechter waren dan hem werd voorgehouden. De spelers ontvingen al maanden hun salaris niet meer en omdat er geen uitzicht was op verbetering, heeft de EFL moeten besluiten om de club uit de competitie te halen.

Steve Dale is a disgrace. Should have his collar felt for destroying Bury FC.pic.twitter.com/xZTcSEHzdP — Gary Taphouse (@garytaphouse) 27 augustus 2019

Eigenaar Dale lijkt er weinig moeite mee te hebben dat zijn club is omgevallen. "Ik ben nooit in Bury geweest”, zo laat hij weten in een interview met de BBC. "Ik wist niet eens dat er een voetbalclub zat in Bury. Ik heb niets met voetbal." Het is niet de eerste keer dat een club uit de EFL wordt gezet. In 1992 werd Maidstone uit de competitie gehaald. Niet lang daarna ging de club failliet. Mogelijk is ook het einde voor Bolton Wanderers in zicht. De club heeft een laatste waarschuwing gekregen en heeft nog twee weken de tijd om de financiële situatie te verbeteren.