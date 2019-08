Ajax vangt riante transfersom bij verkoop Dolberg aan OGC Nice

Kasper Dolberg heeft zijn transfer van Ajax naar OGC Nice afgerond. Daarmee komt er een einde aan een samenwerking tussen beide partijen, die uiteindelijk is uitgelopen op een teleurstelling. Ajax ontvangt een transfersom van 20,5 miljoen euro voor de 21-jarige spits, wiens contract nog doorliep tot medio 2022. Dolberg zat woensdagavond al op de tribune bij zijn nieuwe werkgever, tijdens de ontmoeting met Olympique Marseille, en zette een dag later zijn handtekening onder een vijfjarig contract.

Dolberg werd wekenlang gelinkt aan zijn nieuwe werkgever. Nice kon echter nog niet handelen omdat de club middenin een overname zat. Maandagavond maakte de club wereldkundig dat de overname door energieconglomeraat Ineos was afgerond, waarna er gehandeld kon worden op de transfermarkt. Ajax hield bovendien de boot af omdat Nice geen bankgarantie kon overleggen. Inmiddels is al het papierwerk afgerond en mag Dolberg zich voor de komende vijf jaar speler van Nice noemen. Na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Rasmus Kristensen, Daley Sinkgraven, Lasse Schöne, Kostas Lamprou en Václav Cerny is Dolberg de achtste Ajacied die de club deze zomer verlaat.

De verwachtingen waren torenhoog toen Dolberg als jong talent door Ajax werd overgenomen van Silkeborg IF. Toen Arek Milik aan Napoli werd verkocht en directeur spelerszaken Marc Overmars geen nieuwe spits in huis haalde, deed trainer Peter Bosz een beroep op Dolberg en dat pakte goed uit. Het talent scoorde aan de lopende band en gooide hoge ogen in de Europa League. AS Monaco wilde toehappen en bood naar verluidt liefst vijftig miljoen euro, maar Ajax dacht goud in handen te hebben en liet hem niet gaan.

In de zomer van 2017 haalde Ajax Klaas-Jan Huntelaar terug naar Amsterdam. De routinier kreeg te horen dat hij gehaald werd als tweede spits, omdat Dolberg de eerste keus was. De Deen had echter moeite om zijn niveau te halen onder toenmalig trainer Marcel Keizer. De coach probeerde diverse varianten uit en liet Huntelaar en Dolberg zelfs een paar keer samenspelen, maar een succes werd dat nooit. Ook onder Erik ten Hag haalde de Deen zijn oude niveau niet meer. Mede door blessureleed kwam hij vorig seizoen niet verder dan 11 doelpunten in 25 Eredivisie-wedstrijden.

Dolberg stelde vorig seizoen ook teleur in de Champions League. Ten Hag koos uiteindelijk vaker voor een variant met Dusan Tadic in de spits, waarbij Huntelaar en Dolberg genoegen moesten nemen met een rol als invaller. In de voorbereiding op dit seizoen kreeg Dolberg het vertrouwen van de trainer en was hij nog trefzeker in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De spits stelde echter teleur en nadat hij tegen PAOK Saloniki geblesseerd uitviel, kwam hij niet meer in actie voor Ajax. Ten Hag liet hem vervolgens steevast buiten de wedstrijdselectie, met een transfer naar Nice als gevolg. TSG Hoffenheim had ook interesse en wilde hem huren, maar Dolberg wilde naar verluidt definitief breken met Ajax.