‘Feyenoord strijdt met Racing Genk en Franse clubs om ‘rijzende ster’’

Feyenoord stuurde Dylan Vente onlangs op huurbasis naar RKC Waalwijk en heeft daardoor naast, de momenteel geblesseerde, Nicolai Jörgensen alleen de beschikking over de zeventienjarige Naoufal Bannis voor de punt van de aanval. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat de Rotterdammers nog een nieuwe spits aan willen trekken en volgens France Football wordt er momenteel rondgekeken in Chili.

Het doorgaans goed ingevoerde Franse medium meldt woensdag dat Ignacio Jeraldino nadrukkelijk op de radar staat in De Kuip. Feyenoord zou zelfs al een bod van anderhalf miljoen euro hebben uitgebracht op de spits van Audax Italiano, die echter meer gegadigden in Europa heeft.

De verwachting is namelijk dat Racing Genk spoedig eveneens met een aanbieding zal komen, terwijl ook een aantal Franse belangstellenden hun oog hebben laten vallen op Jeraldino. Om welke clubs het precies gaat is niet helemaal duidelijk, maar zijn naam is onlangs in ieder geval genoemd bij FC Nantes.

De 23-jarige Jeraldino speelde in het verleden in de jeugd van Parma en heeft een Italiaans paspoort, waardoor hij geen non-EU-salaris op zou hoeven te strijken. France Football noemt de tweevoudig international van Chili, die ook op de vleugels uit de voeten kan, ‘een van de rijzende sterren van de Chileense competitie’. Dit seizoen produceerde hij vooralsnog negen doelpunten en drie assists in achttien wedstrijden.