PSV zonder Steven Bergwijn en negen anderen naar Cyprus

PSV moet het in de return tegen Apollon Limasol doen zonder Steven Bergwijn. De aanvaller van de Eindhovenaren zit niet in het vliegtuig naar Cyprus, zo meldt PSV. De Oranje-international is niet wedstrijdfit en is achtergebleven in Eindhoven. Ook Armindo Bruma speelt niet mee in de return van de play-offs voor de Europa League. Hij is nog niet hersteld van een bovenbeenblessure.

Door de afwezigheid van Bergwijn, die maandag geblesseerd raakte op de training, en Bruma is er ruimte voor een aantal talenten in de PSV-selectie. De zeventienjarige Noni Madueke reist mee naar Cyprus. De voormalig jeugdspeler van Tottenham Hotspur maakte eerder deze week zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong PSV en wordt vergezeld met Justin de haas en Amar Catic.

Van Bommel heeft nog wat meer zorgen en mist tien spelers. Michal Sadílek (licht geblesseerd), Gastón Perreiro, Sam Lammers, Yanick van Osch (geblesseerd), Lars Unnerstal, Ryan Thomas en Ibrahim Afellay zijn nog niet wedstrijdfit. De transfer van Ritsu Doan is nog niet afgerond en hij reist dan ook niet mee naar Cyprus.

De ploeg van trainer Mark van Bommel verdedigt een 3-0 voorsprong, die vorige week donderdag werd neergezet in het Philips Stadion. In de eerste helft had PSV nog veel moeite met de Cypriotische opponent, waarna de Eindhovenaren na rust ver weg liepen van Apollon Limasol. De return staat voor donderdagavond om 21.00 uur op het programma.

Selectie PSV:

Doel: Zoet, Ruiter, Van de Meulenhof

Verdediging: Viergever, Dumfries, Lato, Boscagli, Baumgartl, Schwaab, Teze, De Haas

Middenveld: Ihattaren, Rosario, Gutiérrez, Hendrix

Aanval: Catic, Madueke, Mitroglou, Malen, Gakpo.