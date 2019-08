Spaanse media raken onder indruk: ‘Naci Ünüvar, de ster van Ajax’

Het nieuwe Estadi Johan Cruijff werd dinsdagavond ingewijd door de hoogste juniorenteams van Barcelona en Ajax, de clubs waarmee wijlen Johan Cruijff zijn grootste successen vierde. Naci Ünüvar vestigde in de ontmoeting alle aandacht op zich door beide treffers voor zijn rekening te nemen. De pas net zestien jaar geworden spelmaker schoot het Ajax Onder-19 van John Heitinga nog voor rust op 0-1 en in de tweede helft stifte hij het leer vanuit een moeilijke hoek heerlijk tegen de touwen: 0-2.

De media in Spanje schrijven woensdag niet alleen over de mooie avond in het gloednieuwe onderkomen, de thuishaven van Barcelona B en het vrouwenelftal, maar ook over de verrichtingen van Ünüvar tegen de ploeg van Victor Valdés. “Naci Ünüvar, de ster van Ajax”, zo schrijft Mundo Deportivo. “Barcelona had de eer om het stadion te openen en Ajax was de best mogelijke tegenstander, onder leiding van een sublieme Ünüvar.”

“Het was niet alleen de dag van wijlen Johan Cruijff maar ook van Ünüvar, die niet alleen de score opende maar ook de einstand bepaalde door de toeschouwers te trakteren op een stift met veel gevoel.” Sport voorziet een mooie toekomst voor Ünüvar. “De jongste doelpuntenmaker aller tijden in de UEFA Youth League laat met zijn doblete tegen Barcelona zien dat Ajax mogelijk over een paar jaar een nieuwe sterspeler in huis heeft.”

“We zijn verplicht om zijn naam te noteren en zijn ontwikkeling in de gaten te houden. Cruijff zou ongetwijfeld weg zijn geweest van Ünüvar.” Ook AS schrijft dat Cruijff genoten zou hebben van het duel tussen zijn ex-werkgevers en ‘de voorstelling van Ünüvar in de stad waar hij vele successen vierde’. Het Catalaanse Esport3 is eveneens onder de indruk van ‘de souplesse waarmee Naci Ünüvar zich over het veld bewoog’. “Barcelona en Ajax hielden elkaar in evenwicht, maar de klasse van Ünüvar was doorslaggevend.”