Swart hoopt op drie verdedigers bij Ajax: ‘Blind, Veltman en Tagliafico’

Ajax is negentig minuten verwijderd van de groepsfase van de Champions League. Na het doelpuntloze gelijkspel in Cyprus moet er vanavond (21.00 uur) gewonnen worden van APOEL Nicosia in de Johan Cruijff ArenA. Sjaak Swart denkt dat het niet eenvoudig gaat worden. “Ze zullen er hard voor moeten werken”, aldus de oud-voetballer tegenover AT5.

Trainer Erik ten Hag moet puzzelen, want met Donny van de Beek (geblesseerd) en Noussair Mazraoui (geschorst) mist hij twee basisspelers. Swart denkt dat de coach er goed aan doet om een andere speelwijze te hanteren dan Ajax gewend is. “Geen vier verdedigers tegenover hun twee aanvallers. We kunnen best met drie man achterin spelen: Blind, Veltman en Tagliafico. Daarvoor die twee Argentijnen: Martínez en Álvarez. Tadic op tien. Voorin Neres, Klaas-Jan (Huntelaar, red.) en Ziyech.”

Op rechts, in de rol van wingback, zou Swart de talentvolle Sergiño Dest opstellen. “Die is bloedsnel. Wel goed coachen dat hij niet te veel ballen mag kwijtraken onderweg”, aldus Swart, die vindt dat Daley Blind een linie terug moet zakken naar de achterhoede, om daar de lijnen uit te zetten. “In de uitwedstrijd klopte daar niks van. Drie verdedigers gingen naar een man, dat mag niet gebeuren. Maar als het goed staat en je hebt het publiek achter je, dan moet er gewoon gewonnen kunnen worden.”