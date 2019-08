PSV kreeg nul op rekest in Engeland en lijkt grotendeels klaar

PSV rondde dinsdag de komst van de nummer één om de aanval te versterken alsnog af. Ritsu Doan lijkt de laatste grote aankoop van de Eindhovenaren deze transferzomer. PSV en FC Groningen hebben een principeakkoord bereikt over een transfersom van 7,5 miljoen euro, plus bonussen, zo werd dinsdagavond bekend. Volgens het Eindhovens Dagblad was de interesse in Alireza Jahanbakhsh hoe dan ook serieus.

Het regionale dagblad verzekert dat Jahanbakhsh zeer vereerd was met de interesse van PSV, zo liet zijn zaakwaarnemer weten. Brighton & Hove Albion weigerde echter medewerking te verlenen aan een transfer van de ex-speler van NEC en AZ, waardoor PSV toch weer met FC Groningen in gesprek ging over Doan. De vraagprijs voor de 21-jarige Japanner bedroeg aanvankelijk ruim veertien miljoen euro én een doorverkooppercentage.

PSV heeft de transfersom drastisch omlaag kunnen halen, al hebben de clubs elkaar ook kunnen vinden over een doorverkooppercentage over eventuele transferwinst. Doan moet nog een persoonlijk akkoord met de Eindhovenaren bereiken en daarna een medische keuring ondergaan. Qua ingaande transfers lijkt PSV nu klaar, na een van de meest roerige transferzomers van deze eeuw. De Eindhovenaren gaven een miljoen of veertig uit.

De kas werd vooral gevuld door de verkopen van Hirving Lozano, Luuk de Jong en Angeliño. Trent Sainsbury en Derrick Luckassen kunnen de komende dagen nog vertrekken. De verdediger uit Australië is inmiddels in Israël, waar hij probeert om met Maccabi Haifa een overeenkomst te bereiken. Luckassen zal naar alle waarschijnlijkheid verhuurd worden.