Frank de Boer sleept met Atlanta United tweede hoofdprijs in de wacht

Frank de Boer heeft twaalf dagen na de winst van de Campeones Cup zijn tweede prijs te pakken met Atlanta United. De regerend landskampioen van de Verenigde Staten heeft de U.S. Open Cup, de nationale beker, in de wacht gesleept. In de finale was het team van De Boer met 2-1 te sterk voor Minnesota United.

Atlanta kwam in het eigen Mercedes-Benz Stadium, waar een voor een U.S. Open Cup-finale recordaantal fans (35.709) zaten, al vroeg op voorsprong. Chase Gasper zag hoe hij een pass van Leandro González Pirez fors van richting veranderde en het leer ongelukkig over zijn eigen doelman Vito Mannone werkte: 1-0. In de zestiende minuut kwamen the Five Stripes op 2-0 toen Gonzalo ‘Pity’ Martinez een pass van Justin Meram verzilverde.

Minnesota United gaf de strijd niet op en verkleinde vlak na rust de nadelige marge. Na voorbereidend werk van Kevin Molino werkte Robin Lod de bal achter Brad Guzan. Gonzalez Pires kreeg twee gele kaarten in drie minuten tijd, waardoor Atlanta het laatste kwartier met tien man moest volbrengen. Minnesota slaagde er echter niet in om de achterstand weg te poetsen.

De U:S. Open Cup is voor Atlanta alweer de derde hoofdprijs in nog geen twaalf maanden tijd en betekent een plek in de volgende CONCACAF Champions League-editie. De prolongatie van de landstitel is het volgende doel van de werkgever van De Boer. Atlanta leidt momenteel de Eastern Conference, met evenveel punten als Philadelphia Union: 48.

Atlanta heeft echter een duel minder gespeeld dan de medekoploper en moet bovendien rekening houden met New York City FC. De nummer drie heeft maar een punt minder én twee duels minder achter de rug.