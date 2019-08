Neymar heeft rol in populaire Netflix-serie; Arsenal-ster showt gouden quad

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Neymar heeft een rol te pakken in zijn favoriete serie La Casa de Papel, zo kondigt de stervoetballer met trots aan via social media. De Braziliaan is door Netflix toegevoegd aan aflevering zes en acht van het derde seizoen, dat in juli uitkwam. Volgens AS was Neymar door Netflix aanvankelijk uit de serie gehouden vanwege de verkrachtingszaak waarin hij verwikkeld raakte.







Pierre-Emerick Aubameyang zit met zijn zoontje op een gouden quad. Zondag ging de spits met Arsenal onderuit bij Liverpool (3-1).







Marten de Roon vond het weer eens tijd voor een post-wedstrijdfoto. De Oranje-international, onderstaand poserend met teamgenoten Berat Djimsiti en Robin Gosens, won met Atalanta bij Spal (2-3).







Oleksandr Zinchenko blikt met een stijlvolle foto terug op zijn vakantie in Los Angeles. De voormalig PSV’er heeft dit seizoen een basisplaats bij Manchester City.





Marco Reus, Julian Weigl en Manuel Akanji, allen speler van Borussia Dortmund, gingen deze zomer samen op vakantie naar Spanje.





Thomas Müller is getrouwd met professioneel dressuurruiter Lisa Müller en het was dan ook niet verwonderlijk dat de Bayern München-speler er samen met zijn vrouw op uittrok op het paard.







Kylian Mbappé raakte dit weekend geblesseerd tegen Toulouse (4-0 winst) en begon direct aan zijn herstel. Op Instagram bedankt de Fransman zijn volgers voor de positieve berichten en zegt hij zo snel mogelijk terug te willen keren op het voetbalveld.







Jadon Sancho vermaakt zich bij de kapper. De aanvaller was zaterdag nog belangrijk voor Borussia Dortmund met een treffer tegen FC Köln (1-3 winst).