Nieuwe domper voor Phillip Cocu na eliminatie in League Cup

Phillip Cocu heeft de volgende tik gekregen als manager van Derby County. De Championship-club werd dinsdagavond uitgeschakeld in de tweede ronde van de League Cup door competitiegenoot Nottingham Forest: 3-0.

Nottingham Forest legde de basis voor de zege al voor rust, door treffers van Albert Adomag en Joe Lolley. João Carvalho bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd op 3-0. Kelle Roos deed niet mee; Cocu opteerde voor Ben Hamer onder de lat.

De laatste zege van Cocu bij Derby County was twee weken geleden in de eerste ronde van het League Cup-toernooi tegen Scunthorpe United (0-1). In competitieverband gaat het niet geweldig met the Rams. Na vijf duels in het Championship heeft de ploeg zes punten verzameld; Nottinham Forest heeft er twee meer.