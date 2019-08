Hirving Lozano vecht tegen tranen: ‘Je weet dat ik je respecteer en bewonder’

Het afscheid van Érick Gutiérrez valt de naar Napoli vertrokken Hirving Lozano behoorlijk zwaar. In een emotionele afscheidsboodschap, dinsdagavond uitgezonden door FOX Sports, vecht de voormalig PSV'er duidelijk tegen de tranen.

De Mexicaanse aanvaller en middenvelder hebben een gezamenlijk verleden bij Pachuca en zijn sindsdien boezemvrienden. “Guti, ik wil een paar dingen tegen je zeggen”, zo opent Lozano. “Ik moet nu vertrekken. Je weet dat ik je het allerbeste wens. Je bent een geweldige speler en een prachtmens. Ik hoop dat al je dromen uitkomen. Dat je al je doelen bereikt. Je weet dat ik je respecteer en bewonder.”

“Onze wegen scheiden zich nu weer, maar ik denk dat we in de toekomst elkaar wel weer zullen vinden”, vervolgt Lozano zijn boodschap richting Gutiérrez. “Ik houd van je, dat weet je. Dikke knuffel voor jou en je familie. Ik wens je het beste, zoals altijd.” Lozano, die in 2017 bij PSV neerstreek, maakte vorige week voor een recordbedrag van circa 42 miljoen euro de overstap naar Napoli.

Gutiérrez werd een jaar geleden door PSV voor ongeveer zes miljoen euro overgenomen van het Mexicaanse Pachuca en tekende in Eindhoven een contract tot medio 2023. De middenvelder doorliep samen met Lozano de jeugdopleiding van Pachuca en het duo maakte in totaal drie seizoenen deel uit van de hoofdmacht.