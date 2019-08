Lyon verzuimt koppositie over te nemen door nederlaag in Montpellier

Olympique Lyon had dinsdagavond op doelsaldo de koppositie in de Ligue 1 kunnen overnemen van Stade Rennes, maar les Gones zijn daar niet in geslaagd. Lyon verloor met 1-0 van Montpellier, de eerste nederlaag van het elftal van trainer Sylvinho. Montpellier heeft dankzij de overwinning aansluiting gekregen met de middenmoot.

Montpellier had al eerder op voorsprong kunnen komen, nadat Lyon-verdediger Joachim Andersen in de fout ging in zijn eigen strafschopgebied. De toegekende strafschop werd echter gemist door Andy Delort. Vijf minuten later, kort voor het rustsignaal, viel de openingstreffer alsnog. Arnaud Souquet zag een afstandsschot in de rechterbovenhoek belanden.

Lyon kende een dramatische start van de tweede helft, want Youssouf Kone kreeg een directe rode kaart voorgehouden wegens een keiharde overtreding. Het tiental van Lyon ging desondanks naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar onder meer Memphis Depay en Thiago Mendes faalden in kansrijke positie. Montpellier gokte op de counter, met Florent Mollet die een geplaatst schot zag worden gekeerd door doelman Anthony Lopes.

Bij Lyon kwam Kenny Tete halverwege de tweede helft als invaller binnen de lijnen, maar ook de vleugelverdediger kon niet voorkomen dat Lyon voor de eerste keer deze jaargang onderuit ging. Tete kreeg tijdens zijn invalbeurt nog wel een gele kaart. Lyon blijft door de nederlaag op de tweede plaats staan met zes punten uit drie duels, een puntenaantal dat ook al is bereikt door onder meer regerend landskampioen Paris Saint-Germain.