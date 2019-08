Jan-Arie van der Heijden moet salaris inleveren om transfer mogelijk te maken

Feyenoord reist zonder onder meer Jan-Arie van der Heijden af naar Israël voor de return van het duel met Hapoel Beer Sheva in de play-offs van de Europa League. De verdediger wil en mag vertrekken bij Feyenoord en zat daarom ook al niet bij de selectie toen Feyenoord vorige week in eigen huis met 3-0 won van Hapoel Beer Sheva.

Van der Heijden beschikt over een aflopend contract en mag transfervrij vertrekken. Griekse media verzekeren dinsdag dat zijn management een gesprek met Panathinaikos achter de rug heeft. De club uit Griekenland zou echter alleen een meerjarige verbintenis willen aanbieden als Van der Heijden een flink deel van zijn huidige jaarsalaris laat schieten.

Feyenoord werkt hard aan de komst van Marcos Senesi. De Roitterdammers zijn dicht bij een akkoord met zijn club San Lorenzo de Almagro over een transfersom van zeven miljoen euro. Na de komst van George Johnston, Edgar Ié en waarschijnlijk Senesi staat de clubleiding open voor een vertrek van Van der Heijden, die in het laatste competitieduel met FC Utrecht (1-1) een basisplaats had.

Na het duel van Feyenoord met Utrecht, waarin Van der Heijden slechts een helft meedeed, greep trainer Jaap Stam in, want Eric Botteghin kreeg Edgar Ié naast zich in het hart van de Feyenoord-defensie in de eerste ontmoeting met Hapoel. De van Trabzonspor gehuurde verdediger maakte een goede indruk tijdens zijn debuut en lijkt nu al geliefd bij de aanhang van de Rotterdamse club. Van der Heijden mag door de recente ontwikkelingen uitzien naar een andere werkgever, ondanks een contract tot medio 2020 in De Kuip.