Barcelona keert positief terug uit Parijs: ‘We zijn dichter bij een akkoord’

De rentree van Neymar bij Barcelona is realistischer dan ooit. Een topdelegatie van Barcelona, inclusief bestuursvoorzitter Òscar Grau, bestuurder Javier Bordas en technisch directeur Éric Abidal, sprak dinsdagmiddag met Paris Saint-Germain over een eventuele transfer van Neymar. Bordas werd dinsdagavond bij zijn terugkeer op het vliegveld in Barcelona aan de tand gevoeld door de toegestroomde media. "We zijn dichterbij een akkoord", wilde de sportbestuurder alleen kwijt. "Er is nog geen akkoord, maar we zijn aan het onderhandelen."

Barcelona zou twee voorstellen hebben gedaan. Een transfer met een aanbetaling van 30 a 40 miljoen euro en een definitieve transfersom van 150 miljoen euro in de zomer van 2020. Het tweede voorstel was een transfersom, inclusief een aanbetaling van 30 a 40 miljoen euro, van 170 miljoen euro, die verspreid wordt over de zomers van 2020 en 2021. Het eerste voorstel zou door PSG direct van tafel zijn geveegd, terwijl het tweede voorstel alleen geaccepteerd wordt als Barcelona het beperkt tot een betaling in 2020.

Barcelona wil op dit moment geen spelers in een eventuele transfer betrekken, maar wil dit tegelijkertijd ook niet uitsluiten indien er zich complicaties voordoen. In principe lijken beide partijen dus af te stevenen op een transfer van 170 miljoen euro, maar moet alleen nog overeenstemming zien te bereiken over de termijnen. De verwachting is dat de clubs de deal binnen 24 a 48 uur afronden.

Barcelona blijft hopen op een akkoord met PSG, mede door het feit dat Neymar naar verluidt maandag bij technisch directeur Leonardo heeft aangegeven dat hij alleen bij zijn voormalige werkgever wil terugkeren. Neymar maakte in 2017 voor 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar PSG. In de Spaanse media is de Braziliaanse aanvaller ook genoemd bij Real Madrid, maar de Koninklijke lijkt niet langer een optie te zijn.