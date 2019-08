Willem II haalt smaakmaker Keuken Kampioen Divisie als zesde aanwinst

Willem II heeft de zesde aanwinst van het seizoen binnen, zo meldt de Tilburgse club dinsdagavond. Elton Kabangu is overgenomen van AA Gent en zette dinsdag zijn handtekening onder een driejarig contract. Willem II heeft de optie om het contract daarna met een seizoen te verlengen.

Voor Kabangu, een 21-jarige Belg met Congolese roots, is Willem II niet zijn eerste club in Nederland. De afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis bij FC Eindhoven. Voor de eerstedivisionist speelde hij 77 wedstrijden, waarin hij achttien keer scoorde. Voor zijn twee seizoenen in Eindhoven, kwam Kabangu uit voor de beloften van AA Gent, waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

Bij AA Gent had Kabangu geen uitzicht op speeltijd. “Elton heeft het de afgelopen twee seizoenen bij FC Eindhoven goed gedaan”, licht technisch directeur Joris Mathijsen de transfer toe. “Met zijn spel, doelpunten en assists was hij een van de meest opvallende spelers. We zijn blij dat hij bij ons voor meerdere jaren heeft getekend.”

Bij Willem II zal de linksbuiten de concurrentiestrijd moeten aangaan met Mats Köhlert. Ché Nunnely en Paul Gladon zijn eveneens nieuw in de voorhoede, terwijl Vangelis Pavlidis na een huurperiode definitief werd vastgelegd.