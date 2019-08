‘Jurgen Locadia ruilt Premier League in voor Bundesliga’

Jurgen Locadia kan Brighton & Hove Albion inruilen voor TSG Hoffenheim, zo verzekert het Algemeen Dagblad dinsdagavond. De club van trainer Alfred Schreuder is bezig de aanvaller in de laatste transferweek te huren.

Locadia, 25 jaar, maakte anderhalf jaar geleden voor ongeveer zestien miljoen euro de overstap van PSV naar Engeland. De samenwerking is tot dusver geen onverdeeld succes gebleken. Na een eerste half jaar met twee goals in acht duels kwam Locadia vorig seizoen tot 33 officiële duels, waarin hij niet meer dan vier keer scoorde.

Zowel Chris Hughton als opvolger Graham Potter zag en ziet het wisselend zitten in Locadia, die in de eerste drie Premier League-duels van dit seizoen genoegen moest nemen met 86 speelminuten. Een verhuur lijkt dan ook de beste oplossing voor beide partijen, daar de contractuele samenwerking medio 2022 ten einde loopt.

Hoffenheim probeerde eerder vergeefs om Kasper Dolberg tijdelijk over te nemen van Ajax, maar hij is op weg naar OGC Nice. De Duitse club staat na twee speeldagen in de Bundesliga op drie punten, na een 1-0 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt en een 3-2 zege op Werder Bremen.