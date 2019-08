Pittig dispuut inzake Matthijs de Ligt: ‘Dit is een stomp in de maag!’

Steve Nicol is verrast dat Matthijs de Ligt niet in actie kwam voor Juventus tegen Parma afgelopen zaterdag. Bij het met 0-1 gewonnen duel in de Serie A moest de Oranje-international negentig minuten op de bank zitten, tot verbazing van de oud-verdediger van onder meer Liverpool, die niet begrijpt waarom De Ligt is gepasseerd ten faveure van Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

"Waarom betaal je zoveel geld en hem dan niet laten spelen? Kan iemand mij dit uitleggen?", wijst Nicol in de studio van ESPN naar de transfersom van 75 miljoen euro. "Als ik de eigenaar was, had ik tegen de trainer gezegd: 'Wacht even. We hebben krankzinnig veel geld gespendeerd aan deze verdediger die jij wilde en dan laat je hem niet spelen. Hoe zit dat?'"

"Zoveel geld spenderen en dan het joch niet laten spelen?! En het maakt niet uit wie je bent als je bij de eerste competitiewedstrijd niet speelt: dit is een stomp in de maag! Hij gaat bij zichzelf denken: Wat gebeurt hier nou? Ik ben gekomen om voor Juventus te spelen, niet om op de bank te zitten. Als ik Matthijs de Ligt was, ben ik alleen geïnteresseerd in speeltijd voor mezelf."

Craig Burley, oud-middenvelder van onder andere Chelsea en Celtic, is eveneens verbaasd. "Bonucci ging naar AC Milan, speelde daar hopeloos en is weer teruggekomen. En hij is in de dertig (32 jaar, red.). Als je dan een van de beste jonge verdedigers ter wereld haalt en dan zeggen dat je geen resultaat kan halen met De Ligt naast je, wat is dat dan voor signaal naar die jongen? We kunnen geen resultaat halen met jou erin, dus we gaan met deze oude gasten. Wat een onzin!"

De Ligt zelf erkende na afloop dat hij had gehoopt op speeltijd. "Natuurlijk had ik het liefst willen spelen", zei hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Aan de trainingen kon ik vooraf ook niks aflezen, in die zin zag ik het niet aankomen dat ik wissel zou staan, maar ik respecteer uiteraard het besluit van de trainer. Het duo dat speelde, Chiellini en Bonucci, werd heel lang gezien als het beste verdedigingsduo ter wereld, hè. Het is niet zo dat je je daar eventjes tussen speelt in een openingswedstrijd."