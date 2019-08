David Luiz gefileerd: ‘Het is een lichtgewicht en een showmannetje’

Arsenal verloor zaterdag met 3-1 van Liverpool en met name David Luiz maakte een tegenvallende indruk bij the Gunners. De centrale verdediger veroorzaakte een strafschop en werd bij het derde doelpunt van de thuisclub in de luren gelegd door Mohamed Salah. Simon Jordan, oud-voorzitter van Crystal Palace, stelt mede door het optreden van Luiz op Anfield vraagtekens bij het transferbeleid van Arsenal.

“In de Engelse media werd gesuggereerd dat Arsenal misschien wel als beste uit de zomerse transfermarkt is gekomen”, opent Jordan in gesprek met talkSPORT. “Maar iedereen met een klein beetje verstand, en dat zeg ik met alle respect, kijkt naar David Luiz en zegt meteen: ‘Waarom wil je hem als centrale verdediger in je kleedkamer hebben, als je verdediging doorgaans al zo slecht functioneert?”

“Hij is een flat-track bully, iemand die het goed doet tegen de kleinere clubs maar steevast faalt tegen de topclubs”, concludeert Jordan in niet mis te verstane bewoordingen over de van Chelsea overgekomen verdediger. “We zagen hem compleet door het ijs zakken voor Brazilië (in de met 1-7 verloren halve finale tegen Duitsland op het WK in 2014, red.). Het is een lichtgewicht en een showmannetje.”

Jordan heeft ook zo zijn bedenkingen bij de tactische keuzes van Arsenal-manager Unai Emery. “Ik heb een bepaald beeld van hem dat mij zegt dat hij over bepaalde kwaliteiten beschikt. Maar misschien zit ik wel helemaal fout. Hij heeft het met Sevilla heel goed gedaan in de Europa League (driemaal eindwinnaar, red.), maar dat zegt misschien niet alles.” Jordan denkt echter wel dat Emery met een bepaald plan werkt bij Arsenal “Maar als ik dan zie dat David Luiz wordt gehaald, dan denk ik: nee, er is helemaal geen plan.”