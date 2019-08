Fortuna strikt ‘groot talent’: ‘Geroemd om zijn snelheid, passing en kopkracht’

Cian Harries heeft zich aangesloten bij Fortuna Sittard. De Limburgse club meldt dinsdagmiddag via de officiële kanalen dat de 22-jarige centrale verdediger de defensie van Fortuna Sittard gaat versterken. De Welshman, afkomstig van Swansea City, wordt voor één jaar gehuurd van de club uit de Championship. In het contract is ook een optie tot koop opgenomen.

Harries staat volgens Fortuna bekend als 'groot talent' in Engeland en Wales. 'De 1.86 meter lange centrale verdediger wordt geroemd om zijn snelheid, goede passing en kopkracht', zo klinkt het op de clubsite. In het verleden stond de jeugdinternational van Wales volgens Fortuna 'in de nadrukkelijke belangstelling' van Liverpool en Tottenham Hotspur.

Technisch manager Sjoerd Ars is blij met de aanwinst. "Met Cian hebben we dit seizoen een groot talent binnen onze selectie. Hij is een fysiek sterke verdediger en daarbij ook opbouwend goed. Wij hopen dat hij zich hier in Sittard verder gaat ontwikkelen." Harries kijkt uit naar zijn eerste buitenlandse avontuur. "Ik kijk uit naar de mogelijkheden die ik hier krijg en ik hoop dat ik mezelf hier kan ontwikkelen en het team beter kan maken."