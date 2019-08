Mutatie op komst bij Ajax: ‘Er is ook over gesproken in de trainerskamer’

Ajax speelt woensdagavond de cruciale return in de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers speelden vorige week met 0-0 gelijk tegen APOEL Nicosia, waardoor er in de Johan Cruijff ArenA gescoord moet worden om de groepsfase van het miljardenbal te bereiken. Mike Verweij stelt dat Lisandro Martínez mogelijk als middenvelder gaat spelen woensdagavond.

Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf heeft Ajax in de afgelopen dagen getraind met Martínez als middenvelder. Volgens Verweij zou de spelersgroep Daley Blind graag weer in de verdediging zien acteren. "Dan staat er in ieder geval één iemand op zijn oude positie. Dat willen de spelers graag, een handvat waar ze zich aan vast kunnen houden."

"Ze hebben in de afgelopen week getraind met Martínez op het middenveld en met Blind in de achterste lijn. Er is ook over gesproken in de trainerskamer", zegt hij in de podcast van de krant. Middenvelder Donny van de Beek zal voorlopig niet van de partij zijn vanwege een blessure, waardoor trainer Erik ten Hag moet puzzelen in zijn elftal.

Verweij sluit niet uit dat Quincy Promes, doorgaans buitenspeler, op 'tien' gaat spelen bij de Amsterdammers. "Opvallend was wat Ten Hag zei na APOEL-uit. Hij zei dat Promes de sleutel naar succes had kunnen zijn. Bij Go Ahead Eagles heeft hij onder Ten Hag op 'tien' gespeeld, dus ik neem aan dat hij dat nu ook als een hele serieuze optie ziet."