‘Willem II presenteert aanwinst uit België met verleden in de KKD’

Elton Kabangu staat op het punt om AA Gent in te ruilen voor Willem II, zo weet het Brabants Dagblad te melden. De 21-jarige Congolees-Belgische vleugelaanvaller, die de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor FC Eindhoven uitkwam, had in Gent nog een doorlopend contract tot medio 2021. De verwachting is dat Kabangu dinsdagmiddag wordt gepresenteerd door de Tricolores, mits hij de medische keuring doorstaat.

Kabangu kwam namens Eindhoven tot 18 doelpunten en 19 assists in 77 wedstrijden. Volgens de regionale krant is de jonge aanvaller op de radar van Willem II verschenen omdat trainer Adrie Koster momenteel niet over al teveel voorhoedespelers beschikt. Kabangu is derhalve een welkome versterking voor de koploper in de Eredivisie.

Kabangu doorliep de jeugdopleiding van AA Gent, maar wist nimmer door te breken in de hoofdmacht van de Belgische club. De beoogde aanwinst van Willem II kwam wel tot zes wedstrijden in de UEFA Youth League. Het is nog onduidelijk of Kabangu zondag al zijn debuut kan maken in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.