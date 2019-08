Promes blikt terug op ophef rond filmpje: ‘Iedereen dacht dat het recent was’

Quincy Promes stond in 2015 opeens vol in de schijnwerpers vanwege een filmpje waarin te zien is dat hij een rondleiding geeft door zijn zogeheten ‘kaolo penthouse’. De aanvaller, die deze zomer bij Ajax tekende, kan er vier jaar later smakelijk om lachen. Ook de parodie van Kees Kwakman, destijds speler van FC Volendam, kan de goedkeuring van Promes wegdragen.

Promes werd toendertijd vooral aangesproken op de uitspraak ‘Wanneer ik uit mijn osso ga, is het straight money blowen’. De Ajacied kijkt in Bij Andy in de Auto van Andy van der Meyde terug op het veelbesproken filmpje. “Dat was in mijn FC Twente-tijd, toen ik nog in de A1 zat. Dat was nog voordat ik naar Rusland (naar Spartak Moskou, red.) ging. Ik was pas achttien, negentien en ik had nog geen kinderen.”

De uitspraken deden vier jaar geleden veel stof opwaaien op met name social media, maar Promes ging nooit gebukt onder alle aandacht. “Het irritante aan dat verhaal was alleen dat het jaren nadat het gefilmd was, pas uitkwam. Dus iedereen dacht dat het een recent filmpje was.” Van der Meyde valt Promes bij. “Je bent wie je bent, toch? Ze zeiken toch altijd, wat maakt het uit? Het is alleen maar haat."

Kwakman kwam destijds al snel met een hilarische parodie op de proppen waarin de huidige analist van FOX Sports tijdens een rondleiding door zijn huis onder meer zijn koffiezetapparaat en waterkoker liet zien. “De jongens hebben dat filmpje toen doorgestuurd, dus ik heb hem gezien. Ik kan er wel om lachen. Hij is gek“, zegt Promes gekscherend over Kwakman. “Het was een mooie tijd, een heel mooie tijd."