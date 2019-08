‘Met hem erbij is Real Madrid een serieuze kanshebber voor de CL’

Met Neymar erbij maakt Real Madrid een grote kans op het veroveren van de Champions League, zo oordeelt Predrag Mijatovic in gesprek met Goal. De oud-speler van de Koninklijke, die met Real in 1998 het miljardenbal won, hoopt dan ook dat zijn oude werkgever op korte termijn tot een akkoord komt met Paris Saint-Germain, de huidige club van Neymar.

“Ik zou het geweldig vinden als Neymar naar Real gaat, want hij is een van mijn favoriete spelers”, zegt Mijatovic over de Braziliaanse aanvaller van PSG. “Neymar beschikt over kwaliteiten die Real momenteel niet bezit. Met hem erbij is Real een serieuze kanshebber, niet alleen in de strijd met Barcelona en Atlético Madrid om de Spaanse landstitel maar ook in de Champions League. Ja, hij moet zeker naar Real komen.”

Naar verluidt beschikt Real momenteel echter niet over de financiële middelen om Neymar los te weken bij PSG, daar de Spaanse grootmacht al vele miljoenen heeft uitgegeven aan de komst van onder meer Eden Hazard en Luka Jovic. Daarnaast is de club er vooralsnog niet in geslaagd om Gareth Bale en James Rodríguez van de loonlijst te schrappen. PSG zou circa tweehonderd miljoen euro vragen voor Neymar, die twee jaar geleden voor 222 miljoen euro werd overgenomen van Barcelona. Laatstgenoemde club lijkt betere papieren te hebben dan Real, mocht de sterspeler van de Franse kampioen alsnog besluiten om van club te wisselen.

Mijatovic geeft tevens zijn oordeel over Hazard, die deze zomer voor minimaal honderd miljoen euro werd overgenomen van Chelsea. De Belgische aanvaller is een speler van wereldklasse, maar Mijatovic denkt dat het ‘onmogelijk’ is dat Hazard het niveau van Cristiano Ronaldo evenaart. De Portugees, thans in dienst van Juventus, diende Real negen seizoenen en was uiterst succesvol in die periode. “Hazard is een erg goede speler, een van de beste spelers in Europa. Maar, en dat is slechts mijn mening, we kunnen niet verwachten dat hij net zo goed wordt als Ronaldo. Dat lijkt me onmogelijk, want er is geen tweede Ronaldo.”